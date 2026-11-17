Te-ai autentificat, ai introdus parola, ai verificat aplicația de securitate și ai așteptat codul primit prin SMS. Sau poate pe cel trimis pe e-mail? Accesul la un cont online a devenit, uneori, o adevărată cursă cu obstacole, în numele securității digitale, scrie Metro.

Toate aceste măsuri sunt menite să-i țină la distanță pe hackeri și pe cei care încearcă să obțină acces neautorizat la conturile noastre. Însă există o problemă: oricât de sofisticate ar fi sistemele de protecție, ele devin mult mai puțin eficiente atunci când utilizatorii aleg parole extrem de simple, precum „123456”.

Iar această combinație de cifre este, în continuare, preferata internauților. Un nou studiu realizat de NordPass, companie specializată în gestionarea parolelor, arată că „123456” ocupă din nou primul loc în clasamentul celor mai folosite parole.

„Acesta este al șaptelea an din ultimii opt în care această parolă ocupă primul loc în clasament”, au transmis reprezentanții NordPass.

Cât de vulnerabilă este această parolă? Un hacker ar putea ghici „123456” în mai puțin de o secundă, potrivit instrumentului de verificare a securității parolelor dezvoltat de Bitwarden, un alt manager de parole.

Pentru realizarea clasamentului, NordPass a analizat date provenite din breșe de securitate înregistrate în perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, identificând cele mai utilizate 200 de parole.

Clasamentul arată că utilizatorii continuă să prefere combinațiile banale de cifre și cuvinte, deși acestea oferă foarte puțină protecție împotriva atacurilor informatice.

Top 10 cele mai utilizate parole

1. 123456

2. admin

3. 12345678

4. 123456789

5. 1234

6. 12345

7. password

8. As123456

9. Pass@123

10. 1234567890

LeBron James, Roblox și Squid Game, surse de inspirație pentru parole

Nici cultura populară nu a scăpat de analiza experților. NordPass a identificat și parole inspirate din sport, jocuri video, seriale și evenimente care au marcat ultimii ani.

Printre fanii sportului, combinația „Lebron0319”, inspirată de numele celebrului baschetbalist american LeBron James, a apărut frecvent în bazele de date provenite din scurgeri de informații.

Pasionații de jocuri video au apelat la nume precum „roblox.com1”, inspirat de platforma Roblox, sau „Impostor123”, preluat din jocul multiplayer Among Us.

Nici fanii serialelor nu au rămas în urmă. „squidgamethebest”, inspirată de producția Netflix „Squid Game”, se numără printre parolele identificate de specialiști. În clasament apar și combinații precum „Covid-19” și „corona2020”, care fac trimitere la pandemia de coronavirus.

Top 10 parole inspirate din cultura populară, utilizate în anii 2020

1. Lebron0319

2. Savage20

3. roblox.com1

4. skibiditoilet

5. Covid@19

6. Impostor123

7. eltiktokdelospibes

8. squidgamethebest

9. Covid-19

10. corona2020

„Fandomurile reprezintă o sursă foarte proastă de inspirație pentru alegerea parolelor”, avertizează reprezentanții NordPass.

Inteligența artificială, un nou aliat al hackerilor

Experții sunt îngrijorați și de faptul că unele dintre parolele analizate au ajuns să fie comercializate pe dark web, o zonă a internetului unde utilizatorii pot naviga în mod anonim.

Riscurile sunt amplificate și de dezvoltarea inteligenței artificiale, care le oferă hackerilor instrumente tot mai eficiente pentru identificarea datelor de autentificare.

Potrivit companiei de securitate cibernetică Kaspersky, tehnologia poate sparge 60% dintre parolele scoase la vânzare pe dark web.