A fost activat planul roșu de intervenție. Cauza incidentului urmează să fie stabilită de pompieri.

Planul roșu a fost activat după apelul profesorilor

Planul roșu de intervenție a fost activat la 12 și 32 de minute, după ce profesorii au sunat la 112 și au anunțat că mai mulți elevi de clasa a 6-a din aceeași sală de curs se simțeau rău.

Irina Popa, purtător de cuvânt ISU Neamț: „Au prezentat stare de rău ce s-a manifestat prin grețuri, dureri în gât și amețeli. 23 de copii și un adult au necesitat îngrijiri medicale. Toți au ajuns la spitalul de urgențe din municipiul Roman.”

Din clădire au fost evacuați 206 copii și 12 adulți. Un echipaj specializat ISU face cercetări la fața locului pentru a stabili ce s-a întâmplat. Se iau în calcul mai multe ipoteze.

Vlad Grigorean, prefectul județului Neamț: „Din primele informații sunt chestiuni de joacă între copii, nu știu exact.”

Otilia Tămășan, părintele unui elev: „S-a simțit miros și la început nu i-au lăsat să iasă din clasă că au zis că nu se simte, dar sunt 4 de la ei din clasă, la spital. Copiii spun că a fost un șobolan, alții că au făcut deratizare.”

Florin Vârgă, primar Săbăoani: „Un miros puternic persistent într-o anumită clasă//Am discutat la nivelul acestui spital și starea copiilor este bună. S-au ameliorat până au ajuns la spital și o stare de panică generală.”

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Neamț, în școală nu s-a făcut recent nicio dezinsecție sau deratizare.