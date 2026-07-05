În centrul expoziției organizate la Palatul Culturii din Iași sunt 3 piese de ceramică, realizate de Picasso în atelierul Madoura din sudul Franței. Acolo, timp de un sfert de secol, artistul a transformat obiectele de uz casnic în opere de artă colecționate astăzi de marile muzee ale lumii.

Valentina Rusu, șefa Muzeului de Artă al Palatului Culturii: ”Sunt lucrări inedite. Lucrările de ceramică ale lui Picasso sunt mai puțin expuse, mai ales la noi în țară.”

Expoziția include și 6 lucrări de artă grafică, inspirate de unele dintre cele mai cunoscute teme ale creației lui Picasso.

Vizitator: „Tot ce reprezintă pictura lui Picasso nu poate decât să te înalțe”.

Vizitator: „E ceva nou pentru noi și am zis să nu ratăm momentul, să vedem ceva unic”.

Vizitator: „Ideea este extraordinară și faptul că a venit la Iași, care este un centru cultural renumit în România, și faptul că e Picasso este o chestie extraordinară.”

Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii din Iași: ”O expoziție inedită la Palatul Culturii, o expoziție în premieră, reușim să aducem, iată, lucrări semnate de celebrul artist.”

Expoziția poate fi vizitată până pe 12 iulie.