Stagiunea 2025–2026 a Filarmonicii George Enescu se încheie grandios cu două concerte vocal-simfonice extraordinare pe 25 și 26 iunie, la Ateneul Român, unde Orchestra și Corul Filarmonicii, sub bagheta carismaticului dirijor Daniele Rustioni, împreună cu violonista Francesca Dego și un prestigios ansamblu de soliști vocali internaționali, vor prezenta publicului un program de mare anvergură care include patru lucrări de referință semnate de Wagner, Barber, Liszt și Bruckner.

Biletele sunt disponibile pe www.oveit.com sau direct la linkul https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y.

Daniele Rustioni este dirijor invitat principal la Metropolitan Opera House din New York, Orchestra Simfonică Metropolitană din Tokyo, director muzical emerit la Opéra National de Lyon, director muzical laureat la Ulster Orchestra și dirijor emerit la Orchestra della Toscana din Florența. Printre colaborările importante ale stagiunii curente se numără debuturile sale la Opera de Stat din Viena cu o nouă producție a operei Les Pêcheurs de perles de Bizet, la Shanghai Grand Theater, conducând Bayerische Staatsoper în turneu cu Otello de Verdi, precum și la Herkulessaal der Münchner Residenz, dirijând Ariadne auf Naxos de Richard Strauss.

Francesca Dego este artistă în rezidență la legendara Wigmore Hall din Londra în Stagiunea 2026-2027. Printre debuturile viitoare se numără colaborări cu San Francisco Symphony, Pittsburgh Symphony, Orchestra Simfonică Națională a Danemarcei și Orchestra Simfonică din Singapore, Melbourne Symphony, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai și Orchestra Simfonică din Bilbao. Colaborează frecvent cu dirijori de prestigiu, printre care Fabio Luisi, Philippe Herreweghe, Andrés Orozco-Estrada, Daniele Rustioni, John Storgårds, Markus Stenz, Gemma New, Asher Fisch, Ludovic Morlot, Markus Poschner, Krzysztof Urbański, Alexander Liebreich, Michele Mariotti, Kahchun Wong, Joshua Weilerstein și Xian Zhang.

Cristina Păsăroiu este soprană de concert foarte solicitată. A susținut turnee alături de Andrea Bocelli în întreaga lume, din SUA, Canada și Scoția până în Abu Dhabi, trecând prin Norvegia, Letonia, Polonia, Germania, Austria, Elveția, Italia, Grecia, Israel și Al-Ula. A evoluat, de asemenea, pe scene prestigioase precum Musikverein din Viena, Concertgebouw din Amsterdam, Alte Oper din Frankfurt, Konzerthaus din Berlin, Klangvokal Dortmund, Victoria Hall din Geneva, Teatro Regio din Parma, Centrul Național pentru Artele Spectacolului din Beijing și în cadrul Tokyo Spring Festival.

Judit Kutasi, mezzosoprană româno-maghiară, este una dintre vocile remarcabile ale generației sale. Profilul său artistic distinct se caracterizează prin interpretări de forță ale rolurilor verdiene și wagneriene. Stagiunea 2025-2026 a fost marcată de o serie de repere importante: a deschis sezonul prin revenirea la Opera din Paris, unde a interpretat rolul Amneris din Aida de Verdi. Ulterior, a abordat rolul Ortrud din Lohengrin de Wagner la Opera de Stat din Ungaria.

Printre realizările recente ale tenorului Sunnyboy Dladla se numără interpretarea rolului Contelui Almaviva din Bărbierul din Sevilla de Rossini, pe scena Operei Naționale Israeliene din Tel Aviv, precum și Te Deum de Bruckner, susținut alături de Orchestra Simfonică Națională a Irlandei, lucrare cu care este prezent și în concertele de închidere. De asemenea, repertoriul său recent include numeroase interpretări ale cantatei Carmina Burana de Carl Orff: sub bagheta lui Sir Simon Rattle, împreună cu Bayerischer Rundfunk din München; în colaborare cu maestrul Donald Runnicles și Dresdner Philharmonie; în cadrul Festivalului de la Verbier (Elveția); într-un concert de carnaval alături de John Axelrod și Orchestra RAI din Torino; precum și sub conducerea maestrului Carl St. Clair, alături de Thailand Philharmonic Orchestra din Bangkok.

Alexander Roslavets a absolvit Conservatorul de Stat N. A. Rimski-Korsakov din Sankt Petersburg în anul 2014. În același an, a debutat pe scena Teatrului Mihailovski în rolul lui Tom din Un ballo in maschera de Verdi. A fost admis în Programul pentru Tineri Artiști al Teatrului Bolșoi, iar în 2015 și-a făcut debutul pe marea scenă în La traviata, sub bagheta lui Tugan Sokhiev, precum și în rolul Don Basilio din Bărbierul din Sevilla de Rossini.

Programul Galei de Închidere include Uvertura la Tannhäuser de Richard Wagner, Concertul pentru vioară și orchestră op. 14 de Samuel Barber, Poemul simfonic Prometheus de Franz Liszt și Te Deum de Anton Bruckner.

Uvertura operei Tannhäuser de Richard Wagner, care evocă destinul cavalerului prins într-o tragică poveste de dragoste, a cărei muzică l-a făcut pe compozitor celebru, reprezintă un autentic monument al mitologiei romantice.

Concertul pentru vioară și orchestră op. 14 de Samuel Barber oferă o oază de lirism și delicatețe expresivă, dar și de virtuozitate, compozitorul american fiind cunoscut pentru minunatul său talent melodic.

Poemul simfonic Prometheus este inspirat de figura titanului Prometeu. Destinul tragic al acestuia, asumat în beneficiul omenirii, este transpus în limbaj muzical în lucrarea omonimă semnată de Franz Liszt, unul dintre marii reprezentanți ai avântului romantic. Partitura se desfășoară într-o narațiune muzicală intensă, cu caracter aproape cinematic, specific scriiturii sale simfonice.

Te Deum de Anton Bruckner este o adevărată încoronare a repertoriului vocal-simfonic religios, o explozie de lumină și de energie spirituală, un veritabil spectacol sonor și vizual, care impresionează prin grandoare și intensitate - un adevărat grand finale al unei Stagiuni de mare valoare artistică.

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