Rory Sutherland și Les Binet se alătură lui Mark Ritson pe scena ediției care marchează 10 ediții de Creativity4Better și care va avea loc pe 12 noiembrie 2026, la Face Convention Center, sub tema „Accelerating Creative Connections”.

Rory Sutherland este una dintre cele mai recognoscibile voci globale din zona behavioural science și advertising. O viață dedicată activității creative în cadrul agenției de publicitate Ogilvy UK i-a oferit lui Rory mediul perfect pentru a-și dezvolta o fascinație pentru capriciile procesului decizional uman. De fapt, el vede lumea publicității și a marketingului ca pe un fel de „Insule Galapagos” ale științei comportamentale. Vedetă TikTok din întâmplare, dar și conferențiar și scriitor renumit, Rory a descoperit că amestecul său de umor și cunoștințe comportamentale rezonează cu publicul dincolo de sălile de ședință. A fost, printre altele, președinte al IPA, președinte al juriului pentru marketing direct la Cannes și este TED Global Super-Star.

De cealaltă parte, Les Binet este considerat unul dintre cei mai influenți specialiști în effectiveness și marketing science din lume. Fost Head of Effectiveness la adam&eveDDB și în prezent fondator al Binet Consulting, Les a adus o experiență neobișnuită în domeniul publicității: o diplomă în fizică de la Oxford, studii postuniversitare în științe cognitive la Edinburgh și studii suplimentare în economie și econometrie. Această bază științifică stă la baza tuturor lucrurilor – inclusiv a cercetării de referință realizate împreună cu Peter Field, The Long and the Short of It, care a schimbat fundamental modul în care industria percepe construirea brandului în comparație cu activarea pe termen scurt.

Cei doi se alătură lui Mark Ritson, anunțat ca star speaker al ediției aniversare. Expert global în strategie de brand, profesor și consultant pentru unele dintre cele mai importante companii din lume, Mark Ritson este recunoscut pentru stilul său „no-nonsense”, pentru combinația dintre rigoare academică și experiență practică și pentru capacitatea de a spune lucrurilor pe nume într-o industrie care evită adesea conversațiile incomode.

„Creativity4Better este mult mai mult decât o conferință – este o experiență de învățare la cel mai înalt nivel, un adevărat masterclass pentru profesioniștii din marketing și advertising. Faptul că îi aducem pe aceeași scenă pe Les Binet, Rory Sutherland și Mark Ritson transformă această ediție într-o oportunitate rară de a învăța direct de la trei dintre cele mai respectate voci ale industriei la nivel global. Nu este doar despre inspirație, ci despre acces la decenii de experiență, cercetare și practică, condensate în idei care pot schimba felul în care gândim strategia, creativitatea și creșterea brandurilor. Pentru cei care vor să performeze într-o industrie aflată în permanentă transformare, aceasta este mai degrabă o investiție în propria formare profesională decât participarea la o conferință”, a declarat Laura Mihăilă, Președinte IAA România.

Împreună, Rory Sutherland, Les Binet și Mark Ritson formează un lineup rar întâlnit pe aceeași scenă – trei dintre cele mai strălucite personalități globale din marketing, strategie și behavioural economics, într-o ediție care își propune să accelereze nu doar ideile, ci și conexiunile dintre ele.

Ajuns la a zecea ediție, Creativity4Better este rezultatul unei construcții colective. Partenerii acestui eveniment emblematic sunt: presenting Partners - Kaufland, Raiffeisen; gold partners - Coca-Cola, Procter&Gamble; partners - Mastercard, Ploom, Dacia, Footprints AI, Nespresso. Pe lângă ei, organizatorul mulțumește partenerilor media dar și celor care oferă sprijin cu servicii excepționale: Golin, Kubis, Skepsis, Starcom, OVEit.

Pentru mai multe informații despre Creativity4Better și pentru a rămâne la curent cu anunțurile referitoare la ediția aniversară, vizitați http://www.creativity4better.com

Despre IAA România

IAA Romania este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare.

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award - pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.