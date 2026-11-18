Automobilul personalizat a fost proiectat de Rockstar Games și West Coast Customs și reproduce designul unui model cunoscut fanilor seriei GTA. Mașina are la bază Ferrari Testarossa, automobil devenit celebru și datorită apariției sale în serialul american Miami Vice, unde era condus de personajul Sonny Crockett, scrie publicația IGN.

Vehiculul face parte dintr-o campanie de colaborare dintre Rockstar Games și retailerul britanic Selfridges, care comercializează și alte produse inspirate din GTA 6, inclusiv o jachetă varsity dedicată jocului. Cu toate acestea, Grotti Cheetah este, fără îndoială, piesa centrală a colecției.

Mașina este expusă în prezent în magazinul Selfridges din Londra. Înainte de a ajunge aici, aceasta a fost surprinsă în octombrie și la începutul lunii noiembrie circulând pe străzile din Miami, alături de alte automobile inspirate din universul GTA 6.

Aproape 8 milioane de jucători l-au precomandat pe, poate, cel mai așteptat joc al anului 2026. GTA 6 se lansează joi, 19 noiembrie.

Ce aduce nou GTA VI

În GTA 6 ne întoarcem în Vice City, alături de Jason și Lucia, prima protagonistă a seriei. Sunt un fel de Bonnie și Clyde moderni: un jaf care părea ușor se duce pe râpă, iar cei doi se trezesc îngropați până-n gât într-o conspirație care se întinde pe întregul stat Leonida.

Cel mai mult am aflat din trailerul de aproape 30 de minute lansat în august pe Netflix, cel mai urmărit clip de pe platformă în 87 de țări. Rockstar ridică din nou ștacheta la realism: străzile sunt pline de personaje care par să aibă propriile vieți, un mozaic luat direct din America de azi. Ritmul se schimbă și el. Acțiunea rapidă din GTA V lasă locul unui joc mai așezat, după modelul din RDR 2. Poliția te poate recunoaște după armă, haine sau mașină, așa că nu mai scapi doar apăsând accelerația. Trebuie să-ți schimbi hainele, să scapi de armă și să vopsești mașina sau s-o abandonezi.

Și dimensiunile s-au schimbat. Rockstar a ajuns la aproape 5.000 de angajați, dublu față de 2018, iar jocul va ocupa 210 GB. Dacă GTA 5 era o garsonieră, GTA 6 e un penthouse: statul Leonida e mai mare decât hărțile din GTA 4, GTA 5 și RDR 2 puse la un loc. Bugetul nu e oficial, dar Strauss Zelnick, CEO-ul Take-Two, a spus că nu a depășit 1,5 miliarde de dolari. Nu pare o problemă: jocul a adus deja peste 700 de milioane doar din precomenzi.