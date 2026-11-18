Procurorii DIICOT investighează modul în care suspecții preluau controlul asupra paginilor personale ale utilizatorilor.

Corespondent Pro TV: „Astăzi au avut loc mai multe percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare a banilor. Potrivit anchetatorilor, o rețea formată din 30 de suspecți acționa în mediul online.”

Membrii grupării postau pe o rețea socială anunțuri false pentru vânzarea unor bunuri.

Utilizatorii interesați de aceste oferte erau îndemnați să acceseze apoi un link capcană, care îi redirecționa către o pagină falsă de autentificare.

Odată introduse datele de logare, victimele își pierdeau accesul la propriile pagini, peste o sută de persoane fiind păgubite în acest fel.

Ulterior, suspecții cereau în numele titularilor de drept diverse sume, de ordinul sutelor sau al miilor de lei, susțin surse din anchetă.

Banii ajungeau în conturi bancare deschise pe numele altor membri ai rețelei și erau convertiți imediat în criptomonede.

În urma descinderilor, peste 20 de suspecți au fost duși la audieri, la sediul DIICOT Pitești.”