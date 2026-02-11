Programul face un arc stilistic amplu, de la muzica contemporană românească la romantismul lui Liszt și modernismul exploziv al lui Stravinski. Concertele sunt sold-out.

Întregul program al Stagiunii 2025-2026 poate fi văzut aici.

Duncan Ward este dirijor principal la Philzuid (Filarmonica Sudului Țărilor de Jos) din 2021. În Stagiunea curentă colaborează cu Orchestrele Simfonice ale WDR și NDR, Filarmonica din Osaka și cu Opera din Frankfurt. De asemenea, revine la Orchestra Radio Bavareză, Orchestra Simfonică din Lucerna și Musikkollegium Winterthur. În ultimii ani, s-a aflat la pupitrul Orchestrei Radio Berlin, London Symphony Orchestra, Orchestra Radio Finlandeză, Gürzenich-Orchester Köln, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, precum și Deutsch Kammerphilharmonie Bremen.

Elogiată de critici ca fiind „plină de entuziasm și de strălucire” (Gramophone), iar interpretările sale ca „o reprezentare puternică, pasionantă și convingătoare a artei pure” (Los Angeles Times), Zee Zee concertează împreună cu BBC National Orchestra of Wales, Ulster Orchestra, Filarmonica Borusan din Istanbul, Orchestra Simfonică din Shanghai, Oxford Philharmonic, London Mozart Players, Royal Concertgebouw Orchestra, precum și la Festivalul Primăvara de la Praga, Rafael Orozco Piano Festival, Lille Piano Festival, Minnesota Beethoven Festival și Stanford Live. Colaborează cu unii dintre cei mai importanți dirijori, printre care Marin Alsop, Jonathan Bloxham, Lionel Bringuier, Charles Dutoit, Alondra de la Parra, Domingo Hindoyan, Paavo Järvi, Neeme Järvi, Christoph Koncz, Michał Nesterowicz, Jun Märkl, Julian Rachlin, Yan Pascal Tortelier, Robert Treviño și Xian Zhang.

Programul include lucrarea Broken de Mihaela Vosganian, Concertul nr. 2, în la major, pentru pian și orchestră, S. 125 de Franz Liszt și Suita Petrușka de Igor Stravinski.

Broken de Mihaela Vosganian este o lucrare simfonică în trei părți prezentată pentru prima dată în 2024. Aceasta explorează stările interioare complexe ale ființei umane, un univers sonor fragmentat, inspirat de structurile sociale și psihologice contemporane.

Concertul nr. 2, în la major, pentru pian și orchestră, S. 125 de Franz Liszt a fost finalizat în 1861 după mai bine de două decenii de revizuiri. Se distinge printr-o structură unitară, cu secțiuni contrastante în care tema principală funcționează ca fir roșu, transfigurată pe parcurs și susținută de dialogul constant între pian și orchestră. Lucrarea alternează momente lirice și introspective cu pasaje de virtuozitate incendiare.

Partea a doua a serii îi este dedicată lui Igor Stravinski, geniul care a revoluționat muzica secolului XX. Petrușka evocă lumea târgului rusesc, în care păpușile prind viață, iar dramele și conflictele lor amintesc de Commedia dell’Arte. Compozitorul inserează în materialul tematic melodii din folclor, lucrarea debordând de energie ritmică și armonii îndrăznețe.

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, ENEVO, Groupe SNEF | Susținători: Symphopay, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub

Partener artistic: Fundația Art Production | Partener comunicare: OMA Vision