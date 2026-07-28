Ea a afirmat că „nu are nimic convingător de spus” şi că „îi lipseşte profunzimea psihologică, emoţională, politică şi etică”, relatează News.ro.

Într-un eseu aspru publicat în London Review of Books şi citat de The Guardian, Wilson a scris:

„Speram că afinitatea lui Nolan pentru aceste teme homerice l-ar fi putut împinge către noi culmi creative şi i-ar fi permis să creeze personaje mai credibile. Însă Odiseea prezintă combinaţia sa obişnuită de grandiozitate şi superficialitate… viziunea filmului este prea confuză, personajele sale prea puţin dezvoltate, pentru a oferi ceea ce promite pe jumătate în ceea ce priveşte ideile măreţe – deşi se pricepe foarte bine la redarea exploziilor spectaculoase şi a uriaşilor impunători”.

„Odiseea lui Nolan nu conţine multe dintre elementele care fac ca poemul să fie unul măreţ. Nu are nimic convingător de spus despre timp, memorie, istorie, război sau despre relaţia dintre întoarcerea glorioasă a unui războinic şi vieţile familiei sale, ale adversarilor, camarazilor, prietenilor şi vecinilor săi. Îi lipseşte profunzimea psihologică, emoţională, politică şi etică. Structura sa narativă este plină de artificii. Scrierea este dezastruoasă. Niciunul dintre personaje nu are o motivaţie convingătoare pentru acţiunile sau cuvintele sale. Nu există scene de sex, iar mâncarea arată îngrozitor.”, a adăugat Wilson.

Wilson a menţionat, de asemenea, admiraţia lui Nolan pentru prima frază din traducerea ei a „Odiseei”: „Spune-mi despre un om complicat” - dar a adăugat: „Mi-ar fi ruşine să fi scris vreo parte din acest scenariu”.

Emily Wilson a acuzat lipsa de profunzime a personajelor din „Odiseea” lui Nolan

Wilson, care este şef de catedră şi profesor de studii clasice la Universitatea din Pennsylvania, a lansat, de asemenea, o critică într-un interviu acordat ziarului Sunday Times, afirmând: „Nu m-a impresionat deloc din punct de vedere emoţional. Ceea ce cred că se datorează, în parte, faptului că, spre deosebire de Homer, nu este scris foarte bine”.

„Personajele nu au acea profunzime pe care o au personajele homerice. M-am întrebat: «Chiar îmi pasă dacă tipul ăsta se întoarce la soţia lui?» Nu mi-ai dat niciun motiv să-mi pese”.

Cu toate acestea, Wilson a recunoscut impactul pe care filmul îl are deja asupra conştientizării culturale a literaturii greceşti antice, precum şi asupra cinematografiei în sine. Afirmând că „lansarea filmului «Odiseea» rămâne un eveniment demn de sărbătorit”, ea sugerează:

„Această epopee readuce publicul în sălile de cinema… traducerile «Odiseei», inclusiv a mea, se vând ca pâinea caldă… [şi] poate că filmul îi va convinge pe câţiva administratori universitari să nu desfiinţeze catedrele de literatură, limbi străine şi istorie”.

„Nolan”, spune Wilson, „face tot ce-i stă în putinţă pentru a-i determina pe oameni să citească din nou, iar eu îi sunt recunoscătorare”.

Adaptarea realizată de Christopher Nolan după poemul lui Homer, vechi de 3.000 de ani, cu Matt Damon în rolul regelui grec Odiseu, a înregistrat încasări remarcabile de 652 de milioane de dolari la nivel mondial, dintre care 289 de milioane de dolari pe piaţa internă şi 362 de milioane de dolari pe piaţa internaţională, după doar 10 zile de la lansare. Este deja al şaselea film hollywoodian cu cele mai mari încasări ale anului la box-office-ul mondial - o realizare deloc neglijabilă pentru o epopee de tip „sabie şi sandale” clasificată R şi cu o durată de aproape trei ore, scrie Variety.