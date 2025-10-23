Mâine începe Les Films de Cannes à Bucarest. Agenda pentru 10 zile de festival

PARTENERIAT. De 16 ani, Les Films de Cannes à Bucarest aduce filmele care au impresionat pe Croazetă — acelea care te fac să gândești, să simți și, uneori, să-ți schimbi felul în care privești lumea.

Anul acesta, selecția este una dintre cele mai bogate de până acum: de la câștigătorul Palme d’Or sau Grand Prix până la filme care au avut premiera la Cannes, plus o serie extraordinară de titluri de la Veneția, filme românești în avanpremieră și producții așteptate de public, care nu vor intra neapărat în cinematografe. Spectatorii vor vedea în premieră filmele din festival într-o săptămână și câteva zile, exact cum le vede și juriul de la Cannes. În plus, filmele care, în februarie 2026, se vor regăsi pe lista Premiilor Oscar se pot vedea acum, la Les Films de Cannes à Bucarest. Publicul este așteptat la Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului Român și Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României între 24 octombrie și 2 noiembrie.

Filmele premiate pe Croazetă, în premieră în cinematografele din România

Câștigătorul prestigiosului trofeu Palme d’Or din acest an, It Was Just an Accident, regizat de iranianul Jafar Panahi, Sentimental Value, câștigătorul Grand Prix, în regia lui Joachim Trier, cu Renate Reinsve, Stellan Skarsgård și Elle Fanning, precum și cele două filme care au câștigat Premiul Juriului, Sound of Falling, regizat de Mascha Schilinski, și Sirāt, regizat de Oliver Laxe, sunt proiecții de neratat. The Secret Agent, regizat de Kleber Mendonça Filho, cu Wagner Moura în rolul principal, film care a câștigat premiile pentru Cel mai bun actor și Cel mai bun regizor pe Croazetă. La petite dernière este o coproducție Franța–Germania regizată de Hafsia Herzi. Nadia Melitti a fost răsplătită cu premiul pentru Cea mai bună actriță. I Only Rest in the Storm, regizat de Pedro Pinho, este o narațiune amplă, care cere răbdare și atenție, mai ales pentru interpretarea lui Cleo Diára, care a primit premiul pentru Cea mai bună actriță la secțiunea Un Certain Regard. Mirrors No. 3, în regia germanului Christian Petzold, a fost prezentat în Quinzaine des Cinéastes și este un film inedit în programul festivalului.

Selecția venețiană

Câștigătorul marelui trofeu Leul de Aur pentru cel mai bun film, Father Mother Sister Brother, în regia lui Jim Jarmusch, se vede în premieră în România la Les Films de Cannes à Bucarest. Selecția venețiană este completată de producții aplaudate minute în șir în sălile de cinema: Bugonia, cea mai nouă colaborare între Yorgos Lanthimos și Emma Stone; mult așteptatul No Other Choice al regizorului coreean Park Chan-wook; și documentarul Below the Clouds, în regia lui Gianfranco Rosi, o poezie vizuală din Italia care a primit Premiul Juriului.

Invitați speciali

Una dintre cele mai cunoscute actrițe din Franța, Emmanuelle Béart, este invitata de onoare a acestei ediții a Les Films de Cannes à Bucarest, care o va celebra printr-o retrospectivă de trei filme: La Belle Noiseuse (1991), Un cœur en hiver (1992) și L'étreinte (2021). Actrița se va întâlni cu publicul la Cinema Elvire Popesco și la Cinema Muzeul Țăranului Român.

Julia Ducournau, câștigătoarea prestigiosului Palme d’Or în 2021 pentru Titane, va fi prezentă la București pentru o sesiune de Q&A cu publicul, organizată după proiecția celui mai nou film al său, Alpha, inclus în competiția din acest an a Festivalului de la Cannes.

Un alt autor important al cinemaului contemporan, regizorul Serghei Loznița, se va întâlni cu publicul bucureștean după proiecția celui mai nou film al său, Two Prosecutors, inclus și el în competiția canneză.

Regizorul islandez Hlynur Pálmason se va întâlni cu publicul după proiecția celui mai nou film al său, The Love that Remains, care a făcut parte din secțiunea Cannes Première. Godland, unul dintre cele mai apreciate filme nordice ale ultimilor ani, proiectat inclusiv în secțiunea Un Certain Regard din 2022, va putea fi văzut la Les Films de Cannes à Bucarest.

Filme românești în avanpremieră

Cinema Muzeul Țăranului găzduiește secțiunea Avanpremierele Toamnei, unde publicul va vedea cele mai noi filme românești înainte de lansarea lor oficială în cinematografe. Este singura secțiune competitivă din festival, iar premiul va fi acordat de public. După fiecare lungmetraj sau serie de scurtmetraje, spectatorii se vor întâlni cu echipele filmelor pentru discuții: Dracula (r. Radu Jude), Sorella di Clausura (r. Ivana Mladenović), Still Nia (r. Paula Oneț), Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure), Interior Zero (r. Eugen Jebeleanu) și Comatogen (r. Igor Cobileanski), precum și proiecția specială cu Index (r. Radu Muntean), urmată de o discuție extinsă cu Andrei Tănăsescu și Roxana Călinescu, Let’s Talk About… a Film.

Recomandări care te vor surprinde

Eagles of the Republic, regizat de Tarik Saleh, prezent din nou în competiție, explorează povești despre curaj și solidaritate ale unei națiuni aflate în criză. Une vie privée, semnat de Rebecca Zlotowski, dezvăluie dilemele personale ale unei psihiatre confruntate cu misterele unei presupuse crime, într-o interpretare exclusiv în limba franceză a actriței Jodie Foster. The Disappearance of Joseph Mengele, regizat de Kirill Serebrennikov, oferă o perspectivă istorică tulburătoare, în timp ce La venue de l’avenir, de Cédric Klapisch, completează selecția cu o meditație asupra viitorului și schimbării. Iubitorii de animație se vor bucura de Amélie et la Métaphysique des tubes, creat de Maïlys Vallade și Liane-Cho Han, o poveste sensibilă despre o fetiță a cărei viață se schimbă brusc, pendulând între fericire și tragedie. De o proiecție specială se va bucura Lumière, l’aventure continue!, un documentar de Thierry Frémaux despre invenția cinematografului, bazat pe restaurarea a peste 100 de filme Lumière inedite. Frații Tarzan și Arab Nasser plasează acțiunea filmului lor, Once Upon in Gaza, în 2007 și o leagă de contextul politic actual, exprimând acest lucru într-un mod direct și sonor. The Chronology of Water, debutul regizoral remarcabil al actriței americane Kristen Stewart, este o călătorie emoționantă despre vindecare și autoacceptare.

O serie limitată de biletele este disponibilă pe platforma Eventbook.ro pentru Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului și Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României. Programul complet este disponibil pe filmedefestival.ro și pe paginile de Facebook şi Instagram ale festivalului.

Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest este un eveniment fondat în 2010 de către Cristian Mungiu cu sprijinul delegatului general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Frémaux, și este organizat de către Asociația Cinemascop și Voodoo Films.

Prezentat de: UniCredit Bank

Cu sprijinul: Pepsi, Catena, Groupama, McDonald’s, Apa Nova, Aqua Carpatica

Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii în parteneriat cu Arcub, CNC, Ambasada Franței și Institutul Francez din România, SACD, Institutul Cultural Român, Dacin Sara, Institutul Italian de Cultură, Goethe Institut, Ambasada Portugaliei și Institutul Cultural Portughez, Renault, Jidvei, Mercure Hotel, UNATC, Avanpost, Abator, Europa Cinemas, Muzeul Național al Țăranului Român, Cinema Muzeul Țăranului, Muzeul Național de Artă al României, Cărturești, Ototo, Unika, Beans&Dots

Parteneri media: Pro TV, VOYO, Radio Guerrilla, Agerpres, Scena9, Biz, Zile și Nopți, Cinemap, Igloo, FILM, Cultura la dubă, Films in Frame, Observator Cultural, Filme Menu, LiterNet, CineGhid, CineFan, MovieNews, Munteanu, Like 5, GenȘtiri, GenRevistă, Cinefilia, Cinemagie, Cinemaraton, Tonica Group, Cinemagia, Daily Magazine, urban.ro, A List Magazine

Partener cultural: Radio RFI România

Partener de monitorizare: mediaTRUST

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













