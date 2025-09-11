Luni, 15 septembrie, Filarmonica George Enescu pune în vânzare biletele pentru concertele și recitalurile din stagiunile 2025

Biletele individuale la concertele și recitalurile din Stagiunea Simfonică și Stagiunea Camerală 2025-2026 ale Filarmonicii George Enescu vor fi puse în vânzare luni, 15 septembrie 2025.

Biletele pot fi achiziționate online, pe www.oveit.com, sau de la Casa de Bilete a Ateneului Român. Programul integral este disponibil pe website-ul Filarmonicii: https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente .

Vânzarea biletelor se va face etapizat, din motive ce țin de cadrul legal în vigoare. Astfel, în cursul anului 2025 vor putea fi achiziționate bilete la concertele și recitalurile programate până pe data de 31 decembrie 2025. Pentru concertele din partea a doua a Stagiunii (ianuarie-iunie 2026), biletele vor putea fi achiziționate online începând cu data de 30 decembrie 2025, iar de la casierie începând cu 2 ianuarie 2026. Pentru Stagiunea Simfonică, locurile puse în vânzare sunt limitate, deoarece o parte din sală este rezervată pentru abonamente.

Deschiderea stagiunilor: 1-3 octombrie 2025

Stagiunea Camerală se va deschide miercuri, 1 octombrie, cu un recital susținut de pianistul Mihai Ritivoiu, artist în rezidență al Stagiunii 2025-2026, cu un program care cuprinde lucrări de Liszt și Chopin. Apreciat pentru „măiestria de a modela timpul muzical” (Musical Opinion), Mihai Ritivoiu, laureat al Concursului Internațional George Enescu, a susținut concerte pe scene prestigioase, precum Konzerthaus Berlin, Barbican Centre, Wigmore Hall, Cadogan Hall, St John’s Smith Square și St Martin-in-the-Fields.

Deschiderea Stagiunii Simfonice 2025-2026 va avea loc joi, 2 octombrie, și vineri, 3 octombrie, cu două concerte de neratat, avându-i pentru prima dată la Filarmonica George Enescu pe legendarul dirijor american Kent Nagano și pe violonistul german Frank Peter Zimmermann. Programul cuprinde lucrări de Enescu, Beethoven și Stravinski.

Stagiunea Simfonică 2025-2026

Stagiunea 2025–2026 promite un sezon excepțional, în care 75% dintre cei 76 de soliști și dirijori invitați vor fi pentru prima oară în programarea artistică a Filarmonicii George Enescu.

Printre marii artiști aflați pentru prima oară în Stagiunea Filarmonicii se numără: dirijorii Kent Nagano, Ton Koopman, Dennis Russell Davies, Daniele Rustioni ; pianiștii Nikolai Lugansky, Kirill Gerstein; violoniștii Gidon Kremer, Leonidas Kavakos; violoncelistul Gautier Capuçon; soliști vocali precum Matthias Goerne, Sunnyboy Dladla, Sarah Traubel, Ramona Zaharia, Chen Reiss, Carolyn Sampson, Cristina Păsăroiu.

Mari dirijori internaționali, iubiți de publicul bucureștean, precum Lawrence Foster, Leonard Slatkin, Andrei Boreyko, Sunwook Kim și Gilbert Varga revin la pupitrul Orchestrei Filarmonicii George Enescu. Revin pe scena Ateneului importanți dirijori români, precum Cristian Mandeal și Gabriel Bebeșelea.

Stagiunea 2025-2026 este completată de programe educative, precum Muzica pe înțelesul tuturor, unde Filarmonica George Enescu va facilita la fiecare concert accesul gratuit pentru 50 de elevi și studenți din zonele lipsite de infrastructură muzicală sau care au acces limitat la aceasta.

Stagiunea Camerală 2025-2026

În octombrie, Stagiunea Camerală aduce o serie de recitaluri excepționale. Printre acestea, pe 15 octombrie, violonistul Valeriy Sokolov va evolua alături de pianista Maria Diana Petrache în Sala Mare a Ateneului Român, de la ora 19:00. Programul serii include lucrări de Ravel, Enescu și Brahms, oferind un parcurs impresionant prin virtuozitate și expresivitate, de la exotismul lui Ravel la subtilitatea stilistică a Sonatei nr. 3 de Enescu.

Proiectul Stagiunea de marți seara a început în anul 2008 și realizat în parteneriat cu Radio România Muzical, va continua și în acest an, pentru a susține și a prezenta publicului tineri muzicieni români care s-au remarcat în competiții internaționale sau care se află la studii în străinătate. Primul recital va fi pe 14 octombrie și îl va avea ca protagonist pe pianistul Paul Florescu.

Stagiunea Camerală de la Sala Mică a Filarmonicii aduce în prim-plan o varietate impresionantă de stiluri muzicale, de la baroc și clasic, până la jazz și repertoriul contemporan. Publicul va putea descoperi artiști tineri sau membri ai ansamblurilor Filarmonicii într-un spațiu intim și accesibil.

Prețuri și alte informații utile despre achiziția biletelor

Prețurile biletelor pentru concertele simfonice variază între 140 lei și 160 lei pentru Categoria I, 130 lei și 150 lei pentru Categoria a II-a, precum și 120 lei și 140 lei pentru Categoria a III-a. Prețurile pentru Stagiunea Camerală încep de la 30 de lei. La vânzarea online se aplică un comision de procesare de 4%. Contravaloarea biletelor este returnabilă, dacă cererea se face cu minim 3 zile înainte de concert, la adresa de email [email protected] sau fizic la secretariat, deschis zilnic, între orele 9:00 si 16:00.

Pentru mai multe informații despre procesul de achiziționare a biletelor, puteți accesa linkul https://filarmonicaenescu.ro/ro/informatii-bilete#cum-cumpar.

Între 1 și 30 septembrie, programul casieriei este de la 10:00 la 18:00 (în zilele lucrătoare), iar din 1 octombrie, programul este de marți până vineri, între orele 12:00 și 19:00. Sâmbăta și duminica, casieria este deschisă între orele 10:00 și 11:00 și 16:00 și 19.00, doar atunci când sunt programate concerte.

