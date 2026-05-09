Joy Barbera, mamă a doi copii din Carolina de Nord, a murit după ce a trecut prin șase proceduri estetice realizate în aceeași zi, printre care un Brazilian Butt Lift (BBL), augmentare mamară și lifting de brațe.

Soțul ei, Peter Ginnegar, spune că femeia își dorea să scape de excesul de piele rămas după ce slăbise considerabil cu ajutorul unui tratament.

Potrivit acestuia, mai mulți chirurgi au refuzat să efectueze toate procedurile simultan, considerând că riscurile sunt prea mari.

„Au spus că este prea periculos”, a declarat bărbatul pentru publicația People.

Ulterior, Joy a găsit pe rețelele sociale un chirurg din Houston, dr. Kendall Roehl, care a acceptat să realizeze toate cele șase intervenții într-o singură zi.

Procedurile, realizate în 10 ore

Operația, care a costat 53.000 de dolari, a avut loc pe 13 august 2025. Conform documentelor depuse în instanță, intervenția a început la ora 8:26 dimineața și a durat aproape 10 ore.

Soțul femeii susține că, pe parcursul operației, aceasta a suferit o scădere severă a tensiunii arteriale, pierderi importante de sânge și hipotermie moderată, temperatura corpului coborând la aproximativ 32°C.

În plângerea depusă la tribunal se arată că Joy ar fi primit medicamente pentru menținerea artificială a tensiunii arteriale, însă nu i s-ar fi făcut transfuzie de sânge, deși ar fi pierdut o cantitate semnificativă.

Mai mult, familia susține că centrul chirurgical ambulatoriu unde a avut loc intervenția nu era echipat pentru a efectua transfuzii în caz de urgență.

La finalul operației, medicul ar fi intervenit asupra a aproximativ 41% din suprafața corpului pacientei.

După procedură, Joy a fost transferată într-o zonă de recuperare, unde au apărut complicații.

Peter Ginnegar spune că, în dimineața operației, a vorbit cu soția sa prin apel video.

„Avea un zâmbet mare pe față și mi-a spus ‘Te iubesc’. Cred că se vedea deja cu corpul pe care și-l dorea”, își amintește el.

Ultimul apel cu soția sa

﻿Bărbatul se afla într-o excursie cu motocicleta în Colorado în momentul operației, excursie planificată împreună cu soția înainte ca data intervenției să fie devansată.

În aceeași seară, medicul l-a asigurat că Joy se recuperează bine. Câteva ore mai târziu, însă, a primit un nou apel prin care era informat că femeia are tensiunea scăzută, dar i s-a spus că situația nu este neobișnuită.

În jurul orei 1 noaptea, Joy l-a sunat din spital cu o voce foarte slabă.

„Mi-a spus: ‘Iubitule, sunt în spital. E ceva în neregulă cu stomacul meu.’ Apoi am auzit aparatele și asistentele în fundal, iar ea a spus că trebuie să închidă. A fost ultima dată când am auzit-o”, povestește soțul.

A doua zi, medicii l-au anunțat că Joy a încetat să mai respire și a fost resuscitată de mai multe ori.

În timp ce se îndrepta spre Houston, Peter a primit un nou apel prin care era informat că soția sa intrase în moarte cerebrală și că medicii aveau nevoie de acordul său pentru a opri manevrele de resuscitare.

În martie 2026, Peter Ginnegar a intentat proces împotriva chirurgului, anestezistului, centrului chirurgical și a două asistente.

Bărbatul spune că scopul procesului este și de a atrage atenția asupra riscurilor intervențiilor estetice complexe realizate în clinici ambulatorii.

„Nimic nu o va aduce înapoi. Dar vreau ca oamenii să înțeleagă pericolele acestor operații făcute în afara unui spital. Pe rețelele sociale totul pare glamouros, însă pacienților nu li se explică întotdeauna riscurile reale”, a declarat acesta.

Avocații medicului, ai clinicii și ai asistentelor au refuzat să comenteze, invocând procesul aflat în desfășurare.