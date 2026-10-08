Premiul „Monica Lovinescu“, acordat de Fundația Humanitas „Aqua Forte“, a fost înființat în 2023, an care a marcat centenarul nașterii uneia dintre femeile remarcabile ale istoriei României moderne. Spre deosebire de majoritatea premiilor existente în prezent, care privilegiază beletristica, Premiul „Monica Lovinescu“ este dedicat cărților de nonficțiune din zona umanistă și unor demersuri intelectuale curajoase, de anvergură.

Pentru a patra ediție a acestui premiu au fost luate în considerare cărțile publicate în intervalul aprilie 2025 – septembrie 2026.

Membrii juriului sunt: Alexandru Călinescu, Ioana Pârvulescu (președintă) și Răzvan Purcărea.

În seara de 11 noiembrie, pe scena Ateneului Român, pianistul George Todică, laureat al Concursului Internațional „George Enescu“, va interpreta Impromptu în fa minor, op. 142 nr. 1, D 935 de Franz Schubert și Reflets dans l'eau și Clair de lune de Claude Debussy, urmate de Balada nr. 1 în sol minor, op 23 de Frédéric Chopin.

În partea a doua a evenimentului, veți putea urmări dialogul dintre Gabriel Liiceanu și Ioan Stanomir cu tema „Confruntarea cu trecutul“, urmat de decernarea Premiului „Monica Lovinescu“ 2026 de către președinta juriului, Ioana Pârvulescu.

Evenimentul va fi prezentat de Marius Constantinescu.

Biletele pot fi achiziționate de pe platforma Eventbook.

Nominalizările la Premiul „Monica Lovinescu“ 2026 (lista lungă, în ordine alfabetică)

1. Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu (editori), Biblia după textul ebraic. 1 și 2 Regi, București, Editura Humanitas, 2026

2. Dennis Deletant, România sub comunism. Paradox și degenerare, București, Editura Humanitas, 2025

3. Claudia-Florentina Dobre (editor), Povești de viață din comunism. Represiune și cotidian, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2025

4. Armand Goșu, Războiul fără sfârșit. Cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului, Iași, Editura Polirom, 2026

5. Mircea Mihăieș, Cele patru sinucideri ale Virginiei Woolf. O psihodramă, Iași, Editura Polirom, 2026

6. Stejărel Olaru, Spațiul Celibidache, București, Editura Omnium, 2025

7. Alina Pavelescu, Șerban Pavelescu, Istoria orbilor. România în război, 1940–1945, București, Editura Humanitas, 2025

8. Adelin Petrișor, În direct din linia întâi, Iași, Editura Polirom, 2025

9. Cosmin Popa, Economie, corupție și politică în România lui Nicolae Ceaușescu, București, Editura Corint, 2025

10. Daniela Rațiu, Cenzurat, Chișinău, Editura Cartier, 2026

11. Bogdan-George Rădulescu, Spectrele ideologice ale expansionismului rusesc. Panslavismul, eurasianismul, național-bolșevismul, Oradea, Editura Ratio et Revelatio, 2025

12. Grigore Vida (editor), Trilogia Păltinișului, vol. I–III, București, Editura Humanitas, 2026

Lista scurtă a nominalizărilor la Premiul „Monica Lovinescu“ 2026 va fi anunțată pe 15 octombrie.