Statul Major General de la Kiev a anunţat pe Facebook că a lovit în timpul nopţii de joi spre vineri un "cartier general" ale unităţii de drone "Rubicon", situat "în zona oraşului Starobilsk", unde - potrivit Moscovei - cel puţin şase persoane au fost ucise de o lovitură asupra unui liceu.

"Ucraina efectuează lovituri asupra infrastructurilor şi instalaţiilor militare utilizate în scopuri militari, respectând cu scrupulozitate normele dreptului internaţional umanitar", se afirmă în mesajul Statului Major General ucrainean publicat pe reţelele de socializare.

Publicaţia ucraineană Tribune a relatat că explozii s-au auzit noaptea trecută în Starobilsk, iar localnicii au transmis pe reţelele de socializare despre un atac cu drone şi o lovitură asupra unei baze militare.

Forţele Kievului au lovit căminul studenţesc al Colegiului Pedagogic din Starobilsk "noaptea, în timp ce studenţii dormeau", a declarat anterior preşedintele rus Vladimir Putin, avertizând că Ministerul Apărării rus va pregăti un răspuns la acest atac.

Potrivit lui, şase persoane au fost ucise, iar alte 15 sunt date dispărute, în timp ce aproximativ 40 au fost rănite în urma atacului ucrainean în regiunea Lugansk, controlată de Moscova, bilanţ transmis de autorităţile ruse şi preluat de agenţiile internaţionale de presă.

Autorităţile proruse din Lugansk au declarat că, în momentul atacului, în clădirea respectivă se aflau 86 de tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani.

Ministerul de Externe rus a acuzat anterior Kievul de agravarea situaţiei şi subminarea eforturilor diplomatice de soluţionare a conflictului şi a declarat că va cere convocarea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU.