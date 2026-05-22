Donald Trump i-a surprins pe aliați cu promisiunea de a trimite 5.000 de soldați în Polonia, în ciuda divergențelor pe tema războiului cu Iranul și a criticilor lansate la adresa partenerilor europeni.

Anunțul i-ar fi luat prin surprindere și pe oficialii de la Pentagon, care, deocamdată, nu au făcut comentarii pe această temă. Nu este clar nici de unde vor veni trupele.

Mark Rutte, șeful NATO: „Avem nevoie să cheltuim (mai mult) pentru a fi capabili să apărăm teritoriul NATO.Și, desigur, Ucraina, să ne asigurăm că vom face totul pentru a menține Ucraina în cea mai puternică poziție în război. Dar și întreaga situație legată de Iran, Strâmtoarea Ormuz și libertatea de navigație, care în acest moment este practic amenințată în mod serios. Trebuie să vedem cum putem ajuta colectiv în etapa următoare”.

În deschidere, şeful NATO Mark Rutte a punctat principalele teme de discuție.

Dar surpriză care a precedat reuniunea din oraşul suedez Helsinborg a fost promisiunea președintelui Trump de a trimite 5.000 de militari americani în Polonia. Trump afirmă că decizia se bazează pe relația bună cu președintele Karol Nawrocki, pe care l-a susținut la alegerile prezidențiale de anul trecut.

Mark Rutte: ”Desigur, salut acest anunț. Comandanții noștri militari lucrează la toate detaliile.Dar să fie clar: direcția spre care ne îndreptăm este către o alianță NATO mai puternică și o Europă mai puternică, asigurându-ne că, în timp, pas cu pas, vom deveni mai puțin dependenți de un singur aliat, așa cum am fost atât de multă vreme, și anume SUA”.

Acum o sptămână Pentagonul anunța că amână desfășurarea planificată a 4.000 de militari în Polonia. Și au urmat declarații contradictorii privind reducerea — și nicidecum sporirea — prezenței militare americane în Europa. Iar la începutul lunii, Pentagonul anunța că va retrage 5000 de soldați din Germania, după un conflict între Trump și cancelarul german, privind războiul cu Iranul.

Maria Malmer Stenergard, ministrul de externe Suedia: ”Ei bine, într-adevăr este confuzie și nu este întotdeauna ușor de navigat. Trebuie să continuăm să investim în propria noastră apărare și în propriile noastre capabilități.Avem nevoie ca SUA să rămână implicate. Însă, de asemenea, este firesc ca, pe măsură ce noi ne consolidăm, ei să își reducă puțin prezența în Europa”.

Margus Tsahkna, ministrul de externe Estonia: ”Nu vorbim doar despre Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, vorbim despre flancul estic (al NATO) și Europa. Acesta este, de asemenea, mesajul meu către partenerii noștri din Statele Unite: haideți să o facem într-un mod mai coordonat”.

Marco Rubio: ”Ați văzut anunțul președintelui de aseară cu privire la Polonia și desfășurarea de trupe. În același timp, SUA continuă, evident, să aibă angajamente globale pe care trebuie să le onoreze în ceea ce privește desfășurarea forțelor sale, iar acest lucru ne obligă în mod constant să reevaluăm unde sunt dislocate trupele. Și acesta nu este un lucru punitiv. Este doar un proces continuu. Și era deja în desfășurare înainte, independent de toate aceste rapoarte recente și tensiuni și așa mai departe”.

Anunțul privind revenirea militarilor americani în Polonia a schimbat tonul reuniunii NATO, spun surse din Alianță, iar atmosferă a fost vizibil mai bună decât se anticipa. Statele Unite continuă să ceară europenilor investiții mai mari în apărare pentru a-și putea concentra atenția și pe alte regiuni. În 2025, acestea au crescut, în total, cu aproximativ 20%. Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că NATO rămâne esențială pentru proiecția de putere a SUA la nivel global. În contextul conflictului cu Iranul, el a criticat aliații care nu au permis folosirea bazelor sau a spațiului aerian pentru operațiuni americane. Potrivit acelorași surse, România a fost apreciată pentru contribuția la apărarea spațiului aerian al statelor baltice, în special de Lituania și Estonia. În paralel, aliații avertizează că amenințările hibride se intensifică și cer o vigilență mult mai mare.