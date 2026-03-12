International Advertising Association România (IAA România), în parteneriat cu Uniunea Agențiilor de Comunicare din România (UACR), anunță deschiderea perioadei de înscrieri pentru cea de-a XXIII-a ediție a competiției Effie Awards România. Campaniile pot fi înscrise până la data de 10 mai 2026, exclusiv online, prin intermediul platformei internaționale Effie Worldwide.

Calendarul competiției cuprinde trei etape de înscriere:

• Early Bird: 12 martie – 22 martie 2026

• On Time Deadline: 23 martie – 15 aprilie 2026

• Last Chance Deadline: 16 aprilie – 10 mai 2026

Pentru ediția din acest an, Comitetul de Organizare a revizuit structura competiției, cu scopul de a reflecta mai bine evoluțiile pieței și tendințele actuale din domeniul marketingului și comunicării.

Astfel, au fost introduse două categorii noi – Artificial Intelligence (AI) și Social Media. În același timp, definițiile pentru categoriile Energy, Positive Change – Social Good și Sports & Entertainment au fost actualizate pentru a răspunde mai bine contextului actual al industriei.

Structura competiției

Effie Awards România include două tipuri de categorii: Industry Categories și Specialty Categories. Fiecare proiect poate fi înscris în maximum trei categorii, dintre care doar una poate fi categorie de industrie. În cazul în care nu este selectată o categorie de produs sau serviciu, participanții pot opta pentru până la trei categorii de specialitate.

După încheierea perioadei de înscriere, toate proiectele vor trece printr-o etapă de pre-screening tehnic, realizată de echipa IAA România, pentru verificarea respectării regulamentului competiției și prevenirea eventualelor descalificări.

Eligibilitatea campaniilor

Agențiile și companiile pot înscrie campanii desfășurate în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025.

Pentru categoria Sustained Success, care premiază eficiența susținută a brandurilor pe termen lung, sunt eligibile campaniile derulate în intervalul 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025.

Jurizare și calendar

Procesul de jurizare va avea loc în iunie 2026 și avea 3 etape: Jurizare Runda 1 & Runda 2, Grand Jury

În această ediție, prima rundă de jurizare se va desfășura fizic, pe parcursul a două zile consecutive. În cadrul primei runde de jurizare, expertiza internațională a specialiștilor români stabiliți în străinătate va fi valorificată prin organizarea unei săli de jurizare online.

Gala de premiere Effie Awards România este programată pentru iulie 2026.

Comitetul de Organizare Effie 2026

Ioana Cadîr – Președinte Comitet de Organizare & General Manager, Jam Session Agency;

Ștefan Chirițescu – Chief Strategy Officer, McCann Bucharest;

Diana Crâșmariu – General Manager & Head of Strategy, Cohn & Jansen Creative Network;

Cătălin Albu – Associate Managing Director, Publicis România;

Roxana Memetea – Managing Partner, DDB România;

Laurențiu Semeniuc – Head of Strategy, Saatchi Creative Hub;

Elia Cazan – Senior Director Brand & Sales, P&G South East Europe;

Sergiu Mircea – Director Executiv Marketing, Comunicare și CX, Banca Transilvania;

Maria Vatamanu – Head of Strategy, MRM România;

Oana-Raluca Năstase – Integrated Strategy Director, Leo Bucharest;

Valentina Vesler – Head of Communications, Valvis Holding;

Roxana Mătășel – Marketing Director, Sphera Franchise Group (KFC, Taco Bell & Pizza Hut);

Monica Dudău – Head of Marketing, Real Estate Europe, OLX Group.

Despre Effie Awards

Effie Awards este un program internațional lansat în 1968, în Statele Unite, organizat sub licența Effie Worldwide și recunoscut la nivel global pentru accentul pus pe eficiența demonstrabilă a campaniilor de marketing. Premiul recompensează ideile care generează rezultate reale de business și impact asupra consumatorilor.

În România, competiția este organizată de International Advertising Association România (IAA România), în parteneriat cu Uniunea Agențiilor de Comunicare din România (UACR).

Mai multe informații: www.effie.ro

