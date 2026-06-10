Programul celor două seri include lucrări semnate de Doina Rotaru, Serghei Prokofiev și Serghei Rahmaninov. Violonista Maria Ioudenitch va interpreta Concertul nr. 1, în re major, pentru vioară și orchestră, op. 19 de Prokofiev.

Biletele sunt disponibile pe www.oveit.com sau direct la linkul https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y.

Director artistic și dirijor principal al Filarmonicii din Brno, precum și dirijor principal al Orchestrei Simfonice MDR, Dennis Russell Davies este un artist care provoacă și inspiră publicul atât de pe ambele maluri ale Atlanticului, cât și din Japonia. A dirijat peste 140 de producții noi realizate împreună cu unii dintre cei mai importanți regizori de teatru la festivalurile de la Bayreuth și Salzburg, la Metropolitan Opera din New York, la Hamburgische Staatsoper și Bayerische Staatsoper, la Opéra National de Paris, Lyric Opera of Chicago și Teatro Real din Madrid. A colaborat cu compozitori precum Luciano Berio, John Cage, Philip Glass, Aaron Copland sau Arvo Pärt. Discografia sa remarcabilă include integrala simfoniilor de Anton Bruckner și Philip Glass (cu Orchestra Bruckner Linz), lucrări de Joseph Haydn (cu Orchestra de Cameră din Stuttgart) și creații de Arthur Honegger (cu Orchestra Simfonică din Basel).

Violonista Maria Ioudenitch a câștigat Premiul I la concursurile internaționale Ysaÿe, Tibor Varga și Joseph Joachim, toate în 2021. În 2023 a fost distinsă cu Opus Klassik Award pentru albumul său de debut Songbird, lansat la Warner Classics. În această stagiune, colaborează cu Orchestra ORF Viena sub bagheta dirijoarei Marin Alsop, cu Orchestra Regală a Operei din Danemarca (Marie Jacquot), Stavanger Symphony Orchestra (Jan Willem de Vriend), precum și cu Bochumer Symphoniker, Staatsphilharmonie Nürnberg, Wiener Kammerorchester și Orchestra Filarmonică din Sofia.

Programul concertelor debutează cu lucrarea contemporană Nymphaea de Doina Rotaru și continuă cu Concertul nr. 1, în re major, pentru vioară și orchestră, op. 19 de Serghei Prokofiev, urmat de Simfonia nr. 3, în la minor, op. 44 de Serghei Rahmaninov.

Nymphaea de Doina Rotaru este inspirată de romanul suprarealist Spuma zilelor de Boris Vian. Lucrarea urmărește transformarea și degradarea spațiului în raport cu evoluția stării personajului evocat sonor printr-un citat din Chloé de Duke Ellington.

Concertul nr. 1, în re major, pentru vioară și orchestră, op. 19 de Serghei Prokofiev a fost scris între anii 1915 – 1917 și definitivat în perioada marilor tulburări sociale din Rusia, care au determinat retragerea lui Prokofiev în Caucaz. Concertul este situat între două lumi: romantismul târziu și limbajul muzical modern al secolului XX. Violonistul Joseph Szigeti, care a adus popularitate lucrării, în ciuda criticilor care o considerau prea conservatoare, a scris în memoriile sale că este un „amestec de naivitate de basm și sălbăticie îndrăzneață într-o textură bine construită”.

Simfonia nr. 3, în la minor, op. 44 de Serghei Rahmaninov este ultima sa simfonie, fiind compusă între 1935–1936. Lucrarea se desfășoară ca o pendulare între momente introspective și pasaje exuberante, susținute de o bogată paletă de culori orchestrale.

Programul ultimei luni a Stagiunii 2025-2026 poate fi văzut la acest link: https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

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