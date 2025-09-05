Animest.20 îi aduce la București pe frații Quay, vizionarii care au reinventat stop-motion-ul în animație

Stephen și Timothy Quay, unii dintre cei mai influenți și vizionari regizori din istoria animației, cunoscuți la nivel internațional pentru stilul lor suprarealist și întunecat, sunt invitați speciali ai celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest (3 - 12 octombrie). Originari din SUA, dar stabiliți de mai bine de 50 de ani în Marea Britanie, frații gemeni Quay sunt cunoscuți pentru universul lor cinematografic populat de păpuși fragile și de obiecte găsite, lucrările lor fiind descrise ca „imperfecte, dar precise în imperfecțiunile lor”, un amestec hipnotizant de bizar, poetic și macabru. Stilul lor vizual este inspirat de artiști precum Kafka, Bruno Schulz și Jan Svankmajer și reușește să creeze o atmosferă onirică, dar adesea tulburătoare. Începând cu filmele lor studențești din 1971, frații Quay au realizat peste 45 de producții cinematografice. Acestea includ 3 lungmetraje, numeroase videoclipuri muzicale, documentare și opere personale iconice. Au creat decoruri și proiecții pentru spectacole de operă, teatru și concerte, precum „Mazeppa” de Ceaikovski (1991), „Scaunele” de Eugen Ionesco (nominalizare la premiul Tony pentru design, 1997), „The Cricket Recovers” de Richard Ayre (2005) și o serie de lucrări inspirate de Bartók și Kafka. Citește și Balkanik Festival 2025 – Home of World Music: Noi nume legendare urcă pe scenă anul acesta Influența fraților Quay în cinematografie depășește granițele animației. Regizori de top i-au citat ca sursă de inspirație, printre care și Christopher Nolan, care a mers chiar mai departe organizând o retrospectivă intitulată „The Quay Brothers in 35mm”. Cu ocazia acesteia, Nolan a regizat un scurtmetraj documentar alb-negru de 7 minute, numit simplu Quay. Filmul, narat de Nolan însuși, explorează atelierul și procesul creativ al celor doi frați, servind ca un omagiu personal adus stilului lor unic. Recent filmele fraților Quay au fost subiectul unei retrospective ample la prestigiosul Museum of Modern Art (MoMA) din New York, o recunoaștere majoră a impactului lor cultural. De asemenea, au colaborat cu legende precum Peter Gabriel și trupa His Name Is Alive. În cadrul ediției aniversare Animest.20 va fi proiectat în premieră în România cel mai recent lungmetraj al fraților Quay, Sanatorium Under the Sign of the Hourglass - un film hibrid, care combină animația stop-motion cu scene live-action. Lansat anul trecut în cadrul Festivalului Internațional de la Veneția, în secțiunea „Giornate degli Autori”, este o adaptare a scrierilor lui Bruno Schulz, aceeași sursă de inspirație ca și pentru celebrul lor scurtmetraj Street of Crocodiles. Filmul urmărește povestea lui Jozef, care călătorește cu un tren misterios pentru a-și vizita tatăl muribund într-un sanatoriu izolat din regiunea Galiției. Ajuns acolo, descoperă că sanatoriul este un loc în care timpul și realitatea se deformează, iar tatăl său se află într-o stare suspendată între viață și moarte. De aici începe o amplă explorare vizuală a temelor legate de memorie, subconștient și fragilitatea existenței. Filmul, lansat la aproape 20 de ani de la ultimul lungmetraj semnat de frații Quay (The Piano Tuner of Earthquakes), este „un basm întunecat și dens, despre viață, moarte și ceea ce se află între ele” (Variety) care demonstrează, încă o dată, măiestria unică a fraților Quay de a crea lumi onirice și tulburătoare, pline de simbolism și detalii minuțioase.

La Animest.20, publicul va avea ocazia unică de a descoperi o selecție a celor mai reprezentative scurtmetraje ale lor, de la operele timpurii până la cele mai recente. Unul dintre acestea este Street of Crocodiles (1986), considerat capodopera fraților Quay, inclusă de regizorul Terry Gilliam în topul celor mai bune 10 filme de animație din toate timpurile. Paznicul unui muzeu declanșează o mașinărie veche care cufundă privitorii într-o lume de coșmar, populată de păpuși care participă la ritualuri bizare. Tot adaptare a unei nuvele, de data aceasta aparținând scriitorului Stanislaw Lem, este și Maska (2010). Filmul, cu o coloană sonoră semnată de Krzysztof Penderecki, se distanțează de alte lucrări ale fraților Quay, fiind o meditație complexă asupra identității, corpului mecanic și transformării, într-o lume suprarealistă, dar foarte bine definită.

Realizat în 2000, In Absentia este o colaborare cu celebrul compozitor german de avangardă, Karlheinz Stockhausen și va putea fi văzut și el la Animest.20. Filmul face parte dintr-o serie comandată de BBC, numită „Sound on Film International”, al cărei concept era să exploreze relația dintre muzică și imagine. O lucrare extrem de abstractă și emoționantă, filmul urmărește o femeie dintr-un azil care scrie obsesiv scrisori cu un creion rupt. Animația combină imagini live-action cu o tehnică vizuală specifică fraților Quay, rezultând o meditație profundă asupra izolării, obsesiei și a sănătății mintale, cu o coloană sonoră care se îmbină perfect cu imaginile tulburătoare.

Alte scurtmetraje încluse în Retrospectiva Fraților Quay de la Animest.20 sunt Alice in Not So Wonderland (2007) și episoadele I (Dramolet, 1988) și III (Tales From the Vienna Woods, 1993) din seria Stille Nacht.

***

