”Burebista 26”. Deplasări masive de tehnică militară și avioane de luptă la mică înălțime. Anunțul Forțelor Aeriene Române

Exerciţiul este unul complex şi se desfăşoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă-control şi execuţie din Forţele Aeriene Române, cu sprijinul Forţelor Terestre şi Forţelor pentru Operaţii Speciale, se arată vineri pe pagina de Facebook a Statului Major al Forţelor Aeriene.

Potrivit sursei citate, scopul acestui exerciţiu este de antrenare a structurilor din Forţele Aeriene Române în context integrat şi interarme, pentru planificarea şi ducerea acţiunilor de luptă în cadrul operaţiei aeriene.

În perioada de desfăşurare a acestui exerciţiu vor avea loc deplasări de tehnică militară şi personal pe rute terestre şi zboruri la joasă înălţime pe întreg teritoriul naţional, informează Statul Major al Forţelor Aeriene.