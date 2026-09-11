”Burebista 26”. Deplasări masive de tehnică militară și avioane de luptă la mică înălțime. Anunțul Forțelor Aeriene Române

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Forțele Aeriene Române

Forţele Aeriene Române desfăşoară, în perioada 14 - 25 septembrie, exerciţiul ”Burebista 26” pe întreg teritoriul naţional.

autor
Cristian Anton

Exerciţiul este unul complex şi se desfăşoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă-control şi execuţie din Forţele Aeriene Române, cu sprijinul Forţelor Terestre şi Forţelor pentru Operaţii Speciale, se arată vineri pe pagina de Facebook a Statului Major al Forţelor Aeriene.

Potrivit sursei citate, scopul acestui exerciţiu este de antrenare a structurilor din Forţele Aeriene Române în context integrat şi interarme, pentru planificarea şi ducerea acţiunilor de luptă în cadrul operaţiei aeriene.

În perioada de desfăşurare a acestui exerciţiu vor avea loc deplasări de tehnică militară şi personal pe rute terestre şi zboruri la joasă înălţime pe întreg teritoriul naţional, informează Statul Major al Forţelor Aeriene.

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Sursa: Agerpres

Etichete: fortele aeriene romane, exercitii militare,

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