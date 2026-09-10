Compania explică faptul că întârzierile pot apărea din cauza supraaglomerării, defecțiunilor, situațiilor medicale sau a altor evenimente independente de Metrorex, scrie Agerpres.

"Pentru asigurarea mobilităţii călătorilor pe Magistrala 2 şi pentru menţinerea intervalelor de circulaţie prevăzute în graficele aprobate, Metrorex a introdus în circulaţie trenuri de tip Bombardier în locul trenurilor CAF, aflate în această perioadă la revizie. Menţionăm că reviziile planificate nu pot fi devansate sau întârziate din motive clare ce ţin de siguranţa şi standardele de operare impuse de fabricant şi autorităţile din domeniu. Metrorex depune toate eforturile necesare pentru ca circulaţia trenurilor să se desfăşoare conform graficelor de circulaţie aprobate, în condiţii de siguranţă, regularitate şi confort. Cu toate acestea, ca urmare a diferitelor situaţii care intervin în circulaţia trenurilor, supraaglomerare, defecţiuni, situaţii medicale sau alte situaţii independente de Metrorex, intervalele de circulaţie pot creşte în anumite perioade faţă de graficul aprobat, lucru resimţit deja odată cu începerea şcolii", susţine Metrorex într-un comunicat.

Potrivit companiei, având în vedere că modificările sunt dinamice şi adaptate cât mai mult nevoilor de călătorie, intervalul de succedare a trenurilor se modifică de la caz la caz.

Metrorex susţine că monitorizează situaţia permanent pentru a dispune măsurile necesare în vederea optimizării capacităţii de transport cu reducerea intervalelor de succedare a trenurilor.