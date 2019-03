Stăpânii de animale vor fi afectați de Brexit. Analiza care costă 260 de lire

Pro TV

Când au votat cu dezinvoltură pentru Brexit, cei mai mulţi dintre britanici n-au luat în calcul sumedenia de complicaţii pe care le va aduce ieşirea Regatului din Uniunea Europeană.

De la unele vitale, precum posibilele cozi interminabile ale celor 8 milioane de camioane care traversează anual Canalul Mânecii, până la aspecte aparent mărunte, precum circulaţia animalelor de companie.

Oscar nu pare din cale-afară de îngrijorat în legătură cu Brexitul, dar nu la fel stau lucrurile cu stăpânul lui. Bărbatul are o afacere botezată „Pets to go", care trece anual mii de animale de companie din Europa spre Regat şi înapoi.

Deocamdată, Oscar face călătoria fără mari bătăi de cap, datorită paşaportului european pentru animale. Însă, după Brexit, va fi probabil nevoie de completarea multor formulare şi poate chiar de o analiză a sângelui înainte să revină în Franţa.

„Nu prea există nimic cert în legătură cu ce va însemna Brexitul pentru afaceri, pentru transporturi. E cam haos.”

Cu 2000 de animale care trec zilnic Canalul Mânecii, orice schimbare a regulilor ar însemna complicaţii şi costuri pentru stăpânii de animale.

„Până nu știm ceva sigur, nu mai călătorim cu animalele noastre. Umblă zvonul că se va cere un test de sânge. Iar veterinarii britanici te taxează cu 260 de lire sterline pentru aceste analize, ceea ce înseamnă mult, mai ales când ai trei câini.”

Mai nimeni nu pare să aibă o idee clară în privinţa a ce va aduce Brexitul, dar costurile sunt deja semnificative. Serviciile vamale franceze au cheltuit până acum 68 de milioane de dolari pentru o nouă incintă, angajarea a peste 700 de noi vameşi şi a altor sute de inspectori veterinari.

Jim Bitterman, coresp CNN: „Responsabilii vamali de aici spun că se pregătesc de câțiva ani pentru cel mai rău scenariu. Asta înseamnă întoarcerea la epoca declarațiilor vamale, a inspecțiilor de sănătate și igienă, la verificarea animaleor de boli, a fructelor și a legumelor pentru pesticide și dăunători. Pe scurt, e vorba de restabilirea unor controale care s-au desființat de 25 de ani.”

În conformitate cu regulile Uniunii Europene, inspecţiile vamale se fac la întâmplare, prin sondaj. Însă, o dată cu Brexitul, vameşii francezi vor fi probabil mult mai meticuloşi. Francezii au realizat un filmuleţ în care explica oamenilor cum să evite întârzierile la traversarea Canalului cu feribotul ori trenul, rezervând online călătoria.

Însă, pentru cele 8 milioane de camioane care traversează anual Canalul, ar fi cam greu să fie completate formularele în avans.

Directorul Servicului Vamal pentru Nordul Franţei: „Este posibil ca noile formalități vamale să sporească costul transportului. Nu știm cum vor reacționa companiile la costurile suplimentare și la restricțiile privind circulația mărfurilor.”

Un exemplu este carnea. În prezent, Franta importă 55% din carnea de miel consumată, în mare parte din Marea Britanie. De regulă proaspătă. Întârzierile în vamă ar însemna că produsele trebuie să fie congelate, ceea ce ar pune carnea de miel britanică în competiţie directă cu marii exportatori de pe glob, precum Noua Zeelandă.

Tot acest haos îi îngrijorează şi pe proprietarii de cai care îşi duc frecvent armăsarii din Franţa în Regat şi înapoi pentru împerechere şi curse. Tot mai mulţi au început să anuleze deplasările.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer