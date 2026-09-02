Acest tip de acoperire este exclus în mod obişnuit din poliţele standard de asigurare, din cauza naturii sale imprevizibile, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, dacă o locuinţă asigurată suferă daune materiale cauzate de o dronă sau de fragmente ale acesteia, indiferent de originea lor, prin poliţa de asigurare specifică proprietarii primesc despăgubire pentru pagubele produse.

Extinderea de acoperire adusă poliţei menţionate se aplică daunelor materiale directe produse locuinţei şi bunurilor asigurate, generate de: război şi război civil, acte de terorism, sabotaj, revoltă militară şi lovitură de stat, insurecţie, revoluţie şi rebeliune, acte intenţionate de distrugere, cu motivaţie politică.

Despăgubiri și pentru îndepărtarea resturilor

Sunt incluse, de asemenea, cheltuielile necesare pentru îndepărtarea resturilor rezultate în urma unui astfel de eveniment, în limitele stabilite prin poliţă.

Conform sursei citate, 69 de drone/fragmente de drone au fost identificate, ridicate sau neutralizate în România de la începutul războiului din Ucraina, dintre care 33 numai în 2026, potrivit situaţiei Ministerului Apărării Naţionale actualizate la 31 August 2026.

Protecţia este inclusă automat, începând cu 2 septembrie 2026, în toate poliţele Căminul Meu nou încheiate, alături de acoperirile deja existente pentru incendiu, explozie, cutremur, inundaţii şi fenomene meteo extreme. Clienţii cu poliţe active pot solicita oricând adăugarea acestei protecţii, iar cei aflaţi la reînnoire o vor regăsi inclusă automat în asigurarea de bază.

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