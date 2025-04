„Are cel puţin 50% şanse să devină președinte”. Candidatul care ar crește în sondaje cu două săptămâni rămase până la alegeri

Doar o catastrofă l-ar mai putea face să piardă calificarea în finala prezidenţială. Cu 35-38% în sondaje şi tendinţă de creştere, liderul AUR are prima şansă de a câştiga Preşedinţia indiferent cu cine va intra în finală, a mai susținut sociologul.

„În acest moment, lucrurile sunt destul de clare: domnul Simion este sigur calificat în turul II, nu ştiu ce s-ar putea întâmpla, ce catastrofă total neaşteptată ar putea fi ca să invalideze această perspectivă. Domnul Simion are în acest moment un scor care se situează între 35% şi 40%. Va intra în turul II fără probleme. Cel puţin, asta este evaluarea mea. Şi pentru locul 2 avem trei candidaţi care sunt foarte apropiaţi, cu şanse egale. Însă în competiţia cu domnul Simion, lucrurile arată diferit de la candidat la candidat”, a declarat sociologul.

Pentru al doilea loc în finală luptă, cu şanse egale, trei candidaţi: Nicuşor Dan, Crin Antonescu şi Victor Ponta.

Simion, șanse de 50% să fie președinte

Totuşi, cei trei se menţin umăr la umăr, oscilând între 16 şi 19%.

„E greu de spus dintr-un motiv simplu, cei trei sunt foarte apropiaţi în acest moment. Au crescut, au scăzut, au crescut... Când vorbim de creşteri şi scăderi, vorbim de diferenţe de unul-două, maxim trei – dar foarte rar trei – procente de la săptămână la săptămână. Practic, dacă luăm în considerare şi marja de de eroare, corect din punct de vedere ştiinţific e să spunem că fiecare are o şansă bună de a accede în turul II. În turul II, însă, lucrurile arată destul de complicat...Dacă ne-am raporta strict la scenariile de acum, lucrurile arată destul de complicat şi din această perspectivă domnul Simion are măcar 50% şanse de deveni preşedintele României”, a mai spus Remus Ștefureac.

Cea mai mare problemă a lui Nicușor Dan

Sociologul Remus Ştefureac afirmă că, într-o eventuală finală, capacitatea de a absorbi votanţi din alte bazine electorale este diferită la cei trei.

Nicuşor Dan pare cel mai dezavantajat, pentru că în mediul rural şi urbanul mic nu e aproape deloc votat şi, în plus, votanţii PSD vor merge în proporţie de 90% cu Simion în turul II, dacă nu intră un candidat pe care-l percep ca fiind de la partidul lor – adică Ponta ori Antonescu.

„Nu toţi cei trei contracandidaţi ai lui Simion au aceeaşi capacitate de a genera o coaliţie de votanţi din diverse zone. Nicuşor Dan are o problemă în a atrage votanţi în afara marilor oraşe. Plus că, în zona PSD, sprijinul pentru el e aproape inexistent. 9 din 10 votanţi PSD l-ar vota pe Simion şi nu pe Nicuşor Dan...În ceea ce-l priveşte pe domnul Crin Antonescu, e o evaluare doar parţială, pentru că şi subiectul în care a fost implicat, tema legată de declaraţii date înainte de 1989 fostei Securităţi, încă nu e suficient evaluată. Subiectul s-a dezvoltat mai degrabă spre finalul săptămânii trecute. A urmat perioada de Paşte, nu s-au mai făcut măsurători, acest subiect nu e încă suficient evaluat...Antonescu şi Ponta oscilează la 18-19%, Nicuşor Dan a coborât la 15-16%, Lasconi – 7-8%. Simion are 35-38%”, a mai declarat sociologul.

Ce surprize mai pot apărea la viitoarele alegeri

Sociologul a fost întrebat dacă mai este posibil ca la alegerile prezidențiale din mai să mai apară un candidat anonim care să ajungă în turul doi, iar el spune că nu, ci pot fi altfel de surprize.

„Nu, un anonim, nu. Dar un câştigător neaşteptat al alegerilor ar putea fi. Evident, ceea ce s-a întâmplat în noiembrie nu se poate repeta, însă pe de altă parte, dacă analizăm cel puţin datele de până acum – e adevărat, mai sunt două săptămâni până la alegeri şi încă două săptămâni până la turul II, care va decide, de fapt, viitorul preşedinte – constatăm că e o competiţie deschisă şi România s-ar putea trezi cu un preşedinte-surpriză”, a spus el.

„Singura chestiune, apropo de ce spuneaţi despre surprize, ne-surprize, poate aceasta să fie, să apară un element total neaşteptat. Nu-l văd în acest moment, dar doamna Lasconi se află pe un trend crescător evident în acest moment. Mai sunt 2 săptămâni, nu-mi dau seama în ce măsură domnia sa are suficiente resurse pentru a susţine o operaţiune bună de promovare”, a conchis acesta.

