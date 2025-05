Schismă aparentă în familia reprezentanților etniei ucrainene în România. Fantomatica UDUR și comunicatul ei

Alegerile prezidențiale din 2025 marchează o etapă esențială pentru viitorul politic al României, atrăgând poziționări clare din partea minorităților naționale. Mai puțin în cazul minorității de etnie ucraineană, însă, în cazul căreia sunt două entități distincte, fiecare cu un alt preferat la șefia Cotrocenilor, fiecare dintre ele susținând că ea este cea reprezentativă pentru comunitatea ei.

Uniunea Democrată a Ucrainenilor din România (UDUR), entitate fantomatică și Uniunea Ucrainenilor din România (UUR) au luat decizii strategice distincte privind susținerea candidaților George Simion și Nicușor Dan, indicând direcții politice divergente în turul doi.

În turul I al alegerilor prezidențiale 36,54% din totalul voturilor exprimate în Ucraina au mers către Simion, respectiv 76 de voturi, care s-a clasat astfel pe primul loc, la un vot în fața lui Nicușor Dan, care a strâns 75 de voturi.

UDUR, entitate fantomatică care îl susține pe George Simion în turul doi

În spațiul public a fost difuzat un comunicat de presă atribuit Uniunii Democrate a Ucrainenilor din România (UDUR), în care organizația își exprimă sprijinul oficial pentru candidatul AUR, George Simion, în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România, programat pe 18 mai 2025.

Decizia reflectă „voința majorității românilor” și se bazează pe angajamentele exprimate de George Simion în domeniul politicii externe.

UDUR și-a motivat susținerea, în comunicatul de presă apărut public, prin accentul pe care candidatul îl pune pe Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, dar și pe reafirmarea sprijinului ferm pentru apartenența României la NATO și Uniunea Europeană.

„În calitate de cetățeni români de origine ucraineană, a căror patrie-mamă trece prin momente dramatice, suntem deplin solidari cu țelul lui George Simion de a repune Parteneriatul Strategic cu SUA în prim-planul politicii externe a României, alături de apartenența la NATO și UE”, se precizează în comunicatul transmis de UDUR.

UDUR nu are reprezentanți în Parlament, nu are un site propriu, funcțional, ci doar o pagină de facebook practic fără activitate recentă. Nu are activitate digitală sau urme digitale. În final: nu este clar dacă și în numele cui emite comunicate.

comunicat de presa - UDUR

Partidul lui George Simion nu a ezitat să marcheze momentul. Alianţa Uniunea pentru România a anunțat că George Simion are susţinerea Uniunii Democrate a Ucrainenilor din România (UDUR) și apoi a preluat un citat din comunicatul ong-ului care susține, fără vreo dovadă, că reprezintă cel puțin o parte din comunitatea de etniei ucraineană din România.

UUR mizează pe continuitate și îl susține pe Nicușor Dan

În contrast, Uniunea Ucrainenilor din România (UUR) a anunțat susținerea necondiționată pentru Nicușor Dan, candidatul proeuropeancare promite continuitate în parcursul euroatlantic al României. Organizația și-a exprimat susținerea pe site-ul oficial.

Consiliul UUR a adoptat această decizie în unanimitate, invocând importanța stabilității, a angajamentului față de valorile democratice și a apartenenței la UE și NATO.

Potrivit comunicatului publicat pe pagina oficial UUR, votul din 4 mai a arătat nevoia de claritate în ceea ce privește direcția strategică a țării.

Într-un context regional instabil, cu războiul din Ucraina în desfășurare, susținerea pentru un lider care apără valorile democratice și promovează dialogul este considerată crucială.

Organizația atrage atenția asupra riscului reprezentat de „forțele extremiste” și face apel la „responsabilitate democratică” din partea electoratului.

„Nu avem voie să fim complici la pulverizarea apartenenței României la valorile europene și euroatlantice”, se arată în declarația UUR, care subliniază rolul minorităților naționale în menținerea echilibrului politic.

În plus, UUR reiterează importanța protejării drepturilor minorităților, a educației și a integrării sociale, susținând o eventuală coaliție parlamentară pro-europeană post-alegeri, în care minoritățile naționale să aibă un cuvânt important de spus.

