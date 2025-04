Traian Băsescu atacă PSD și PNL: „Au toată puterea în teritoriu. Românii trebuie să hotărască dacă le dau și președintele”

„Cele patru rânduri de alegeri din anul 2024, organizate și conduse de guvernul Ciolacu, s-au desfășurat strict în funcție de interesele PSD și PNL, având ca obiectiv acapararea totală a puterii și eliminarea oricărei opoziții serioase," a scris Băsescu în postarea intitulată "Alegeri 2024 - Episodul 1".

Fostul șef de stat a denunțat anularea recentă a primului tur al alegerilor prezidențiale, pe care o consideră lipsită de fundament: „Au anulat alegerile fără niciun motiv temeinic. A funcționat doar credința voiculesciană precum că «Nu avem puterea până nu avem justiția». Iar USL-ul își dorește să controleze justiția mai mult ca orice."

Băsescu pune sub semnul întrebării decizia Curții Constituționale, afirmând: „Până la urmă, dacă nici SRI, care veghează la apărarea Constituției, nici CSAT și nici CCR nu au dovezi concludente ale fraudării, de ce s-au anulat alegerile?"

În analiza sa, fostul președinte critică strategia electorală a coaliției aflate la guvernare, pentru anul precedent: „Prin comasarea alegerilor locale cu alegerile europarlamentare, alianța PSD-PNL, adică USL, a obținut peste 90 la sută din numărul primarilor aleși. Practic, electoratul a fost înșelat prin confuzia creată de simultaneitatea celor două campanii."

Referitor la rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale anulate, Băsescu afirmă: „Cu toată manipularea voturilor din turul întâi între domnii Ciolacu și Simion, nici domnul Ciucă, nici domnul Ciolacu și nici domnul Simion nu au intrat în turul doi al prezidențialelor, ceea ce pentru PSD și PNL a reprezentat un adevărat dezastru. Ei vor toată puterea."

În postarea sa, fostul președinte îl citează pe Marcel Ciolacu: „Credeți că eu n-am observat că s-a încercat, așa, o anulare a alegerilor pe renumărare?" și pe Ilie Bolojan: „Toate documentele au fost desecretizate, care țin de partea de alegeri, care au fost înaintate CSAT."

Băsescu lansează și un avertisment către alegători: „Acum alianța PSD și PNL are toată puterea în teritoriu, deținând peste 90 la sută din primării, are puterea centrală deținând guvernul și are puterea legislativă deținând majoritatea în Parlament. Românii trebuie să hotărască dacă le dau și președintele. Eu cred că este prea multă putere concentrată la o alianță care s-a dovedit discreționară."

Primul tur al alegerilor prezidențiale reprogramate va avea loc pe 4 mai, cu votul în diaspora începând pe 2 mai, iar turul doi pe 18 mai.

