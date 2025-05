Tamas Sandor: „Crin Antonescu a câștigat în localitățile maghiare din Covasna, George Simion a dominat în cele românești”

Președintele UDMR Covasna și al CJ Covasna, Tamas Sandor, a transmis, pe pagina sa de Facebook, că la nivelul județului Covasna, Crin Antonescu a obținut o victorie categorică în toate cele 37 de comune și orașe conduse de primari maghiari din UDMR sau independenți, demonstrând, astfel, că a fost vorba despre o susținere semnificativă din partea comunității maghiare din zonă.

De partea cealaltă, George Simion a câștigat în toate comunele și orașele PSD, PNL sau USR din județ.

„În județul Covasna, Crin Antonescu a câștigat în toate orașele și satele (37 de comune în total) conduse de primari maghiari din UDMR și independenți. În județul Covasna, în toate comunele și orașele PSD, PNL sau USR (8 comune în total), George Simion a câștigat cu 42,43-62,41%. Am transmis un mesaj important: suntem o comunitate coezivă și de încredere. Ce facem împreună, facem împreună”, a scris Tamas Sandor, pe Facebook.

Tamas Sandor, a declarat, duminică, după ieșirea de la urne, că a votat un candidat care este cel mai apropiat de principiile și valorile comunității maghiare, în contextul în care formațiunea nu are un candidat propriu la aceste alegeri prezidențiale.

„Cu aceste ocazii, cum ar fi alegerile, noi ne gândim și la soarta comunității noastre, pe lângă soarta întregii țări. La alegerile prezidențiale noi nu am avut un candidat propriu, dar din cei 11 candidați înscriși în cursa electorală l-am ales pe cel mai aproape de gândirea noastră. Deci, neavând un candidat propriu, am ales acel candidat care are principii, mod de acțiune și gândire cel mai aproape de interesele noastre, de principiile și ideile noastre. Așa am ales și de data aceasta, cu speranța că putem vota și aduce în turul al doilea candidatul care poate lucra și pentru interesul nostru și pentru interesul național. Și, desigur, vrem ca în turul al doilea să învingem extremismul mitocan care se manifestă în România”, a declarat, Tamas Sandor, potrivit Agerpres.

