Răsturnare de situație cu 3 zile înainte de alegeri. Cine este favorit să devină președintele României, la casele de pariuri

Nicușor Dan ar fi preluat conducerea finalei prezidențiale, conform celui mai recent sondaj realizat de IRSOP. Diferența dintre actualul primar al Capitalei și George Simion ar fi de patru procente. Cercetarea nu ia în calcul însă Diaspora. Și la casele de pariuri s-au schimbat substanțial cotele, în favoarea lui Nicușor Dan.

Nicușor Dan ar fi răsturnat cifrele sondajelor anterioare și ar fi trecut în fața lui George Simion, arată cercetarea IRSOP. Actualul primar al Capitalei ar avea 52%, în vreme ce George Simion ar fi la o distanță de 4%.

Un tandem Nicușor Dan președinte, Ilie Bolojan premier, ar fi preferat mai degrabă de români decât unul cu George Simion la Cotroceni și Călin Georgescu la Palatul Victoria.

Întrebați care dintre cei doi se va înțelege mai bine cu majoritatea din Parlament, cei mai mulți dintre cei care au răspuns au încredere în Nicușor Dan.

Tot pe mâna edilului Capitalei merg și când vine vorba de colaborarea viitorului președinte cu NATO și Uniunea Europeană, dar și de dezvoltarea relațiilor cu Occidentul.

Investiții mai mari în armată ar face mai degrabă Nicușor Dan decât George Simion, consideră cei care au răspuns la sondaj. Totuși, George Simion are șanse mult mai mari decât Nicușor Dan să fie în relații bune cu rușii, conform cercetării.

Sondajul IRSOP a fost realizat în perioada 10-13 mai, telefonic, pe un eșantion de doar 951 de persoane, fără a include Diaspora. Marja de eroare este de plus minus 3,2%.

Răsturnare de situație la casele de pariuri

În același timp, Nicușor Dan a reușit să schimbe cotele și la casele de pariuri. Dacă zilele trecute George Simion era favorit clar, apoi cei doi au fost la egalitate, acum Nicușor Dan a preluat conducerea.

La două din casele de pariuri, el are cota de 1,80, iar candidatul AUR are o cotă de 2. La o altă casă de pariuri, Nicușor Dan are o cotă și mai mică, de 1,65 – adică șanse mai mari de a câștiga alegerile, iar George Simion mai mare, de 2,10.

Dacă pariați 100 lei pe Nicușor Dan, iar acesta câștigă alegerile, în funcție de casă veți câștiga fie 180 de lei, fie 165 de lei. În schimb, dacă mergeți pe mâna lui George Simion, puteți câștiga între 200 și 210 lei.

Conform experților, schimbările de cote sunt generate de doi factori – informațiile pe care le obțin și le analizează casele de pariuri, dar mai ales – sumele mizate de jucători. În cazul lui Nicușor Dan, s-au pariat așadar sume tot mai mari de bani că va câștiga, astfel agențiile au fost obligate să coboare cota.

Se fac și pariuri neobișnuite. De pildă, puteți paria că unul din candidați își va arăta până duminică foaia matricolă cu notele la purtare, iar dacă puneți 10 lei pe faptul că un candidat va primi interdicție în Ungaria și Slovacia până la ora deschiderii secțiilor de votare din țară, veți câștiga 5.550 de lei.

O cotă bună are și varianta de pariu în care Donald Trump își anunță susținerea pentru un candidat pe platforma sa de socializare.

