Nicuşor Dan şi-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale. „Mesajul românilor a fost că așa nu se mai poate”

El a declarat că este rolul preşedintelui să adune toate energiile pentru a face România acea ţară care să conteze în Europa şi în lume.

Primarul Capitalei a afirmat că la alegerile de acum trei luni mesajul românilor a fost că aşa nu se mai poate, că România este o ţară coruptă şi instituţiile sunt confiscate de găşti.

”Acum trei luni am avut alegeri și mesajul românilor la alegerile de acum trei luni a fost că nu se mai poate, că România e o țară coruptă, că instituțiile sunt confiscate de găști care funcționează pentru ele însele și nu pentru oameni, că statul aruncă cu bani și pune poveri pe mediu privat, că statul nu are o strategie pentru economie, așa cum nu are strategii pentru multe domenii, că România are un potențial agricol și noi mâncăm mult din afară și că România nu are o voce în România, nu contează pe plan internațional.

Și toți oamenii care au spus asta doresc o schimbare. Este însă rolul nostru ca această schimbare să fie una în care România să fie un stat cu instituții care funcționează așa cum funcționează în Occident, și nu cum propun unii. O întoarcere la o Românie fără instituții și o întoarcere la corupția anilor 90.”, a spus Nicușor Dan.

Candidatul independent este susținut în această campanie electorală de Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei, Partidul DREPT, Partidul REPER și Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache.

Întrebat de jurnaliști ce sumă de bani a strâns până acum din donații, el a spus că ”undeva la 1,7 - 1,8 milioane de lei”.

