Dezbatere electorală. Cei doi candidați au răspuns cum au votat la referendumul pentru familie

George Simion afirmă că a votat pentru familia tradiţională, în timp ce Nicuşor Dan îşi menţine poziţia conform căreia, după ce a participat la referendum, nu şi-a comunicat public opţiunea.

”Categoric, am votat da. Categoric trebuie să susţinem familiile monoparentale, trebuie să susţinem mamele care îşi cresc singure copiii, trebuie să susţinem taţii care îşi cresc singuri copiii”, a afirmat George Simion, întrebat, în dezbaterea electorală de la Euronews România, dacă a votat la referendumul pentru familie şi dacă, în opinia sa, o mamă singură care are un copil reprezintă o familie.

El e de părere că statul român nu face suficient pentru a sprijini familiile cu copii.

”Am participat la referendum, adică am votat. Am spus şi atunci, spun şi acum, nu am comunicat public cum am votat. Cred că a fost o tensiune legitimă în societate între două puncte de vedere diferite şi cred că într-o situaţie de tensiune legitimă e nevoie de oameni care să fie mediatori între o poziţie şi cealaltă”, a afirmat Nicuşor Dan.

El e de părere că o mamă singură şi copilul acesteia reprezintă o familie.

