CCIR, despre ce se va întâmpla după alegeri: Dacă pleacă străinii din România, noi închidem lumina, la propriu

O temă importantă pentru mediul de afaceri este rolul capitalului străin în economia românească, iar dacă străinii pleacă din România, noi închidem lumina la propriu şi la figurat, a declarat, marţi, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, la o dezbatere electorală pe teme economice, organizată la sediul CCIR.

"A doua temă foarte importantă pentru noi este rolul capitalului străin în economia românească. De multe ori am spus-o public că, dacă străinii pleacă din România, noi închidem lumina la propriu şi la figurat.

Pe ce mă bazez? (...) Noi am făcut o statistică simplă, bazată pe 100% privat român, 100% privat străin. Şi n-am luat în calcul cele 1.480 de societăţi cu capital 100% de stat. Ei bine, 100% privaţi români suntem 813.711. Străinii sunt 27.594. Vreau să observaţi că noi suntem de 29,5 ori mai mulţi decât ei. Noi avem o cifră de afaceri, noi românii, de 254 de miliarde de euro, ei au 143 de miliard de euro.

Deci iată că nu mai vorbim de 29,5 ori. Noi plătim pe muncă 31,8 miliarde de euro, celebrele taxe pe muncă. 19,67 miliarde de euro plătite de străini. (...) Deci iată că nu mai vorbim de 29,5 ori", a explicat Daraban.

Companiile străine plătesc taxe de 3,26 miliarde de euro

Potrivit datelor prezentate de acesta, pentru alte taxe, în afară de cele pe muncă şi de taxele pe profit, societăţile româneşti plătesc 3,76 miliarde euro şi cele străine 3,26 miliarde euro.

"Aici vorbim de taxe pe terenuri, pe clădiri şi aşa mai departe. Deci iar nu este acel raport de 29,5 ori. Am spus acest lucru pentru că se revede şi în situaţia de la comerţul exterior. (...) Vreau să vă spun că a scăzut şi numărul de exportatori români. De la 28.080 în 2023, anul trecut, am avut 26.979. Numărul de exportatori din România, persoane juridice române indiferent de forma de capital, străini sau românesc....", a adăugat preşedintele CCIR.

Acesta a subliniat că deficitul balanţei comerciale a ajuns la 33,4 miliarde de euro. În 2023, importurile au fost de 122 de miliarde euro, iar în 2024 de 126 miliarde euro. În Top 100 exportatori, care realizează 50,7% din total export, care a fost de peste 92 de miliarde euro, sunt 3 firme româneşti, în Top 500, care realizează 74% din total export, se găsesc 72 de firme româneşti, iar în Top 1.000, care realizează 83,7% din total export, se găsesc 209 firme româneşti.

"Am ţinut să menţionez, pentru că aştept răspunsul candidatului, am ţinut să menţionez rolul pe care capitalul străin îl are în macro-stabilitatea economică a României", a punctat Mihai Daraban.

Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) organizează, marţi, la sediul instituţiei, o dezbatere electorală, pe teme economice, la care au fost invitaţi să participe cei doi candidaţi la funcţia de preşedinte al României, George Simion şi Nicuşor Dan. La dezbatere a confirmat participarea doar liderul AUR.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: