Statele în care au votat cei mulți români din diaspora. Imagini inedite surprinse Zanzibar: „Votul nostru contează”

Cei mai mulți români au votat în Regatul Unit, Germania și Italia, în jur de 50.000 în fiecare dintre aceste țări.

Duminică este ultima zi, din cele trei puse la dispoziție pentru votul românilor din străinătate.

Pentru prima dată în istorie s-a deschis o secție de votare și în Zanzibar, unde au votat deja în jur de 50 de români. Ileana lucrează remote, iar ziua votului a prins-o la 9.000 de km departe de casă. În costum de baie a mers sa-și aleagă președintele.

Ileana Vucicovici: „Chiar dacă suntem departe de casă, casa rămane casă și atunci trebuie să avem grijă de ea și când suntem departe și să ne exercităm dreptul de a vota și de a fi român și în afară. Este foarte important”.

În total, 950 de secții de votare au fost organizate în străinătate, cele mai multe în țările cu comunități mari de români. Sunt 158 în Italia și 147 în Spania. La una dintre ele, în Marbella, a votat și Cristian.

Cristian Rizea: „Am decis să merg la vot chiar dacă mă aflu departate de casă dintr-un sentiment de responsabilitate civică. Cred că dreptul de a vota este una dintre cele mai importante responsabilități.”

David studiază medicina în Italia și a venit cu prietenii să voteze.

David: „E important să votăm pentru că votul nostru chiar poate schimba ceva, am văzut asta și pe 9 iunie, pe propria piele, am văzut că votul meu chiar a contat, dar am văzut asta și în cazul Republicii Moldova în momentul în care diaspora a reușit să schimbe în ultimul moment rezultatul alegerilor.”

Ion Manole este șofer de TIR în Italia și a mers să voteze departe de casă.

Ion Manole: „Îndemn pe toți care au simțul civic să meargă și la vot. Votul nostru contează, votul nostru pentru o schimbare e foarte, foarte important. Haideți la o schimbare reală, adică la vot.”

Și românii de peste Prut votează. În cazul în care la ora 21:00 sunt cozi la secțiile de vot din străinătate, președintele secției are dreptul să prelungească programul cel mult până la 23:59, când sistemul electronic se închide și nu se va mai putea vota în nicio secție.

Cetățenii români de peste hotare pot vota în orice secție, chiar dacă nu s-au înregistrat în prealabil. O hartă interactivă cu aceste secții poate fi găsită pe votdiaspora.ro, dar și pe registrulelectoral.ro.

Urnele cu voturile strânse în diaspora nu se deschid până la încheierea întregului proces electoral.

Românii votează duminică, pe 24 noiembrie, la alegerile prezidențiale 2024, primul tur și la referendumul din București. Datele privind prezența la vot pot fi vizualizate în timp real. Primele rezultate exit poll la alegerile prezidențiale vor fi publicate la ora 21:00, pe Știrile PRO TV.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: