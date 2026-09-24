Potrivit anchetatorilor, firma care efectua lucrări la balastiera ilegală în care s-a înecat un adolescent, în urmă cu doi ani, ar avea legătură cu familia primarului.

Băiatul de 16 ani a mers cu prietenii să facă baie în groapa excavată, unde se acumulase apă, dar n-a mai ieșit la suprafață. Zona nu era îngrădită și nici nu exista vreun semn care să interzică scăldatul.

Pe lângă ucidere din culpă, primarul și fratele lui sunt acuzați și de „executarea, modificarea sau extinderea lucrărilor de construcție sau a instalațiilor pe ape ori care au legătură cu apele, fără aviz legal", în formă continuată.

Dar și de activități de extragere a agregatelor minerale fără autorizație.