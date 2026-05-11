Dar când vine vorba de bani, improvizația înseamnă adesea stres, costuri neprevăzute și decizii luate pe fugă: comisioane pe care nu le-ai anticipat, asigurări de călătorie cumpărate în ultimul moment înainte de vacanță sau bani pierduți pe comisioane la schimbul valutar. Gestionate separat, aceste servicii pot însemna costuri suplimentare, timp investit și mai puțină ordine în banii tăi.

Noile Pachete de cont curent ING Go, ING More și ING Extra reunesc servicii bancare și beneficii utilizate frecvent, adaptate stilului tău de viață, de la economisire și protecție financiară, până la avantaje dedicate mobilității și călătoriilor, definind un nou concept de banking cu mai puține decizii luate în grabă și mai puțină fragmentare în gestionarea vieții de zi cu zi.

De la operațiuni bancare fără comisioane și schimb valutar preferențial, până la economisire automată, asigurare pentru boli grave, asigurare de călătorie sau acces în lounge-uri din aeroporturi, Pachetele ING sunt gândite să-ți ofere mai mult control asupra banilor tăi.

Fără costuri la testare, mai multă libertate de alegere

Dacă vrei să testezi Pachetele de cont curent înainte de a lua o decizie pe termen lung, ING Bank oferă o perioadă promoțională pentru Pachetele ING More și ING Extra: cei care le activează până la 31 mai 2026 beneficiază de 3 luni gratuite de la momentul activării, cu posibilitatea de a-și modifica opțiunea aleasă în orice moment, fără taxe de închidere sau modificare în această perioadă.

Beneficii financiare integrate sau servicii separate: care este diferența?

Accesul la beneficiile propuse de Pachetele de cont curent poate fi obținut și separat. Ai libertatea de a alege un cont curent la o bancă, un produs de economisire la alta, o asigurare medicală de la un asigurator specializat, o asigurare de călătorie achiziționată înainte de fiecare vacanță sau servicii premium dedicate mobilității și călătoriilor contractate individual.

În practică, însă, această abordare presupune, dincolo de un lanț de costuri distribuite haotic în mai multe direcții, timp investit în documentare și comparații, decizii repetate, administrarea mai multor servicii și furnizori, precum și dificultatea de a anticipa costul total lunar sau anual. În plus, unele beneficii sunt accesate punctual, în momente de nevoie sau urgență, ceea ce poate însemna decizii luate „din mers” și costuri mai puțin optimizate.

Prin integrarea serviciilor bancare și beneficiilor în Pachete de cont curent, administrarea banilor poate deveni pentru tine mai simplă și mai predictibilă. Ai acces la un cost lunar clar și la un set de beneficii deja incluse, care acoperă nevoi recurente din viața de zi cu zi: operațiuni bancare uzuale, economisire, protecție financiară și avantaje utile pentru călătorii sau mobilitate.

ING More – viață de familie și călătorii în deplină siguranță cu beneficii premium lunare în valoare de 440 lei

De exemplu, pachetul ING More are un cost de 39 lei pe lună și include beneficii premium lunare estimate la 440 lei. Acesta acoperă avantaje precum dobândă de 10% pentru economiile realizate prin Round Up și credite noi, schimb valutar preferential, Card Visa Gold inclus, asigurare de boli grave pentru titular și copiii minori în limita a 20.000 lei, asigurare de călătorie pentru întreaga familie, asistență rutieră în România și întreaga Europă, acces în lounge-uri din aeroporturi din România, precum și discount de 12% la serviciul BlackCab.

ING Extra - servicii bancare de top, asigurări și beneficii premium lunare în valoare de 850 lei

La nivel superior, pachetul ING Extra are un cost de 220 lei pe lună și îți aduce beneficii estimate la 850 lei lunar. Acesta oferă, în plus, schimb valutar preferențial nelimitat, asigurare pentru afecțiuni grave de până la 100.000 lei pentru titular și copiii minori ai acestuia, Card Visa Platinum inclus, acces gratuit prin Priority Pass în lounge-urile aeroporturilor din toată lumea și alte beneficii premium dedicate celor care călătoresc frecvent.

ING Go – varianta de bază pentru administrarea financiară de zi cu zi, disponibilă fără cost pentru clienții cu venit minim lunar

Pentru clienții care își doresc în principal servicii bancare esențiale, pachetul ING Go oferă acces la operațiuni de zi cu zi fără costuri, incluzând acces la servicii bancare de bază cu administrare gratuită pentru cei care au un venit recurent de minim 700 lei lunar și care efectuează cel puțin o plată pe lună. Pentru tinerii care au între 18 și 24 de ani, ING Go nu implică niciun cost. În cazul clienților care au peste 24 de ani și nu au un venit recurent la ING de minim 700 lei lunar, taxa de administrare lunară a contului ING Go este de 15 lei pe lună. De asemenea, dacă optezi pentru pachetul ING Go, ai transferuri și retrageri fără comisioane, schimb valutar preferențial și acces la programul de loialitate Cashback Bazar, fiind o opțiune potrivită dacă urmărești simplitate și eficiență în bankingul de zi cu zi.

Într-o piață în care clienții caută tot mai mult predictibilitate și control, noile Pachete de cont curent ING sunt construite ca un „plan anti-improvizații” financiare. Ideea pornește de la o realitate familiară: de multe ori, deciziile financiare sunt luate în grabă, sub presiunea momentului, fie că este vorba despre comisioane neprevăzute, costuri medicale neanticipate sau cheltuieli asociate unei călătorii. Prin integrarea într-un singur pachet a unor servicii utilizate frecvent, poți avea mai multă claritate, structură și liniște în administrarea banilor. Potrivit unui studiu realizat de Ipsos pentru ING Global Research, 88% dintre români spun că își doresc plăți și retrageri fără comisioane, 80% sunt interesați de dobânzi preferențiale pentru economii, iar 78% ar lua în calcul asigurări medicale incluse în pachetul bancar. Cercetarea a fost realizată în noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.610 respondenți din mediul urban, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.

Cum poți alege pachetul potrivit

Alegerea unui pachet de cont curent depinde, în primul rând, de profilul tău de utilizare. Un pachet premium poate fi potrivit dacă planifici călătorii frecvente, folosești serviciile de schimb valutar sau valorifici asigurările și beneficiile incluse de Pachetele de cont curent ING.

Dacă te interesează mai mult servicii bancare de bază, opțiunile cu costuri reduse pot reprezenta o alegere eficientă. Astfel, raportul dintre costul lunar și beneficiile utilizate rămâne un criteriu principal de evaluare.

O nouă direcție în oferta bancară, construită în jurul stilului tău de viață

Interesul pentru soluții financiare integrate este tot mai vizibil în piața bancară, pe măsură ce clienții caută mai multă predictibilitate, control și servicii ușor de administrat. Noile Pachete de cont curent ING reduc deciziile luate pe fugă, costurile neprevăzute și fragmentarea serviciilor utilizate frecvent. Fiecare dintre Pachetele ING Bank reprezintă de fapt un plan anti-improvizații financiare, gândit pentru tine și nevoile tale, oferind mai mult control și predictibilitate. În acest fel, libertatea financiară devine, firesc: banking din plin, fără chin. În stilul tău.