(P) Borsec, Regina Apelor Minerale, sărbătoreşte 220 ani de tradiţie şi prestigiu

Advertoriale
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

Punctul temporal care marchează începutul îmbutelierii industriale a apei minerale naturale Borsec este anul 1806

autor
Stirileprotv

Istoria începe mult mai în urmă în timp, când apa Borsec a devenit faimoasă datorită proprietăţilor sale curative. Cunoaşterea izvoarelor Borsecului datează de pe vremea romanilor, care le-au descoperit după cucerirea Daciei. Încă din secolul al XVIII-lea Borsecul era renumit ca staţiune balneo-climaterică datorită calităţilor terapeutice ale apelor sale minerale, bolnavi din toate părţile Europei mergând la Borsec pentru tratament.

Anul 1803 se leagă de povestea vienezului Valentin Gunther, care, bând din apa Borsecului, se vindecă miraculos de o boală considerată incurabilă la acea vreme. Uimit și sedus de calitățile sale, acesta își propune să convingă o rudă a sa, consilier municipal la Viena, să toarne minunea în sticle și să o facă accesibilă lumii întregi.

Consilierul se numea Anton Zimmethausen, care, în 1805, îşi muta reşedinţa la Borsec şi începea o amplă campanie de construcţii de drumuri şi a unei fabrici de sticlă, ajutat de Eisner, un experimentat sticlar. O dată cu el, din Austria, Boemia, Bavaria şi Polonia au sosit în Borsec experţi în fabricarea sticlei. Numele acestora s-au păstrat până astăzi prin urmaşii lor: Schiller, Vild, Talmayer, Birman, Kamenitzky sau Eigel. Pentru vienezul Zimmethausen, Borsecul a reprezentat mult mai mult. Construirea fabricii de îmbuteliere a apei a reprezentat visul împlinit al vieţii sale.


Astfel, în 1806, Zimmethausen şi Eisner încep îmbutelierea industrială a apei Borsec.

Trei milioane de litri de apă minerală erau îmbuteliaţi şi transportaţi cu carele în Transilvania, Moldova, Muntenia, Ungaria şi Viena. Se spune că în acea vreme îmbutelierea se făcea doar în zilele cu lună plină, atunci când presiunea atmosferică era maximă, pentru a crește și a lega astfel și conținutul de dioxid de carbon al apei minerale. Borsec a devenit industrie şi a dat posibilitatea unui număr tot mai mare de oameni să beneficieze de gustul şi de calităţile curative ale apei sale minerale.

Încă de la începuturile sale industriale, Borsec a fost încununată cu titlul de Regină a apelor minerale” de către Împăratul Franz Josef. Mai aproape în timp, în anul 2004, la cea mai importantă competiţie de profil care are loc în Statele Unite, Borsec a primit titlul de Cea mai bună apă minerală din lume”. Borsec a primit de opt ori titlul de Superbrand și de zece ori a fost votat Cel mai puternic brand românesc.

Ideea de continuitate şi de permanenţă este subliniată şi de faptul că, în 220 ani, la Borsec s-au îmbuteliat peste 42 de miliarde de litri de apă minerală naturală!

Aceste succese ilustrează faptul că România are cu ce să se mândrească, are valori care trebuie recunoscute, susţinute şi purtate cu demnitate peste tot în lume.

Apa minerală naturală Borsec, descoperită de peste 2.000 de ani, reprezintă cu adevărat una dintre cele mai generoase şi valoroase bogăţii ale naturii. De-a lungul istoriei, Borsec a rămas una dintre cele mai bune ape minerale naturale din lume, atât din punctul de vedere al calităţii, cât şi al proprietăţilor curative.

Borsec a devenit în cele peste două secole un succes industrial românesc imens, o veritabilă valoare naţională, cunoscută şi recunoscută atât în ţară cât şi în străinătate. Sunt puţine mărci atât de vechi în lume, cu o asemenea longevitate şi cu un asemenea prestigiu.

Despre Romaqua Group

Romaqua Group, companie cu capital autohton privat, cu 28 de ani de activitate, are în portofoliu bran­duri de succes: Borsec (ape minerale na­turale), Stânceni (apă mi­ne­rală naturală), Aquatique (apă minerală na­tu­rală oli­gominerală), Giusto (băuturi răcoritoare carbogazoase), Giusto Natura (băuturi răcoritoare plate), Albacher și Dorfer (bere). Romaqua Group are peste 2.200 de angajaţi şi o cifră de afaceri de peste 238 milioane de euro.

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
GALERIE FOTO Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
Advertoriale
(P) Prognoza lui Busu pentru prosumatori: cum să „storci” maximum de energie din zilele cu soare

Când ne uităm la prognoza meteo, majoritatea dintre noi vrem să știm doar dacă avem nevoie de umbrelă sau o jachetă mai groasă. 
Advertoriale
(P) Pachete bancare cu beneficii extinse: economii cu dobândă 10%, asigurare de afecțiuni grave și beneficii pentru călătorii

Românii sunt maeștri ai improvizației. Ne place să spunem că „ne descurcăm” în orice situație.

Advertoriale
(P) Prinde indiciul din Românii au talent și transformă inspirația în premii cu NIVEA Derma Control

La Românii au talent, emoția se simte până la piele. Fiecare moment de pe scenă aduce curaj, creativitate și acele secunde care te fac să spui „WOW” fără să te gândești. 

Recomandări
Interviuri
Politolog: PSD a mizat pe „modelul Venezuela” pentru a-l scoate pe Bolojan din joc. Ce efect a avut moțiunea de cenzură

Profesorul Corneliu Bjola susține că PSD a sperat la „un fel de model Venezuela” atunci când a depus o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, strategie care ar fi presupus eliminarea liderului și negocierile cu „eșalonul doi și trei” din PNL.

Stiri Politice
Surse: După consultările din aceste zile, este puțin probabil să fie desemnat un premier. Nicușor Dan, 4 scenarii în calcul

După consultările din această săptămână, este puțin probabil să fie desemnat un premier, au precizat surse din Administrația Prezidențială pentru Știrile Pro TV.

Stiri Politice
Cine participă la Summitul B9 de la București, găzduit de Nicușor Dan. Întâlnirea bilaterală fixată deja la Cotroceni (Surse)

Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice de miercuri (13 mai) care are loc la Palatul Cotroceni va fi găzduit de președintele Nicușor Dan și co-prezidat de liderul Poloniei Karol Nawrocki.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Mai 2026

51:41

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 11 Mai 2026

01:45:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Amânarea tratamentelor dentare și impactul asupra sănătății generale

17:54

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uraniu fără reacție

42:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Românul patron din Serie A, interviu în presa italiană: „Construim fundația unui club care să existe și peste 50 de ani”

Sport

ACUM Metaloglobus - FC Hermannstadt 0-0! Meci capital pentru echipa lui Dorinel Munteanu!