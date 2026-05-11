Dar astăzi, când România are peste 300.000 prosumatori, soarele de pe cer înseamnă mai mult decât „vreme de plimbare”. Soarele este o sursă pentru producția de energie electrică, iar asta se traduce în economii în portofel și noi obiceiuri de consum.

„Orele de aur” ale energiei

Atunci când cerul este senin, panourile fotovoltaice pot produce constant și din plin, iar asta deschide o oportunitate importantă pentru prosumatori: folosirea energiei chiar în intervalul în care este produsă.

Astfel, o zi cu mult soare nu înseamnă doar vreme bună, ci și condiții perfecte pentru autoconsum. Intervalul orar 10:00–16:00 este perioada din zi în care energia produsă de panouri poate fi valorificată cel mai bine în gospodărie, prin folosirea unor aparate cu consum mare, precum mașina de spălat, boilerul sau cuptorul electric.

De ce soarele nu e mereu de ajuns: greșelile care îți „fură” energia

Busu vorbește însă nu doar despre soare, ci și despre condițiile care ajută un sistem fotovoltaic să funcționeze cât mai bine. Pentru randament maxim, este important ca prosumatorii să se asigure că:

· sistemul fotovoltaic funcționează și este întreținut;

· invertorul este setat în parametri optimi, conform legislației în vigoare;

· bateriile de stocare sunt dimensionate corect în raport cu producția de energie.

3 sfaturi rapide ca să devii expert în autoconsum

1. Cum alegi aparatele pe care să le pornești în orele de vârf ale producției? Cele mai potrivite sunt aparatele care consumă mult și pot fi programate să funcționeze în intervalul dorit, atunci când panourile fotovoltaice produc cea mai mare cantitate de energie. Mașina de spălat rufe, mașina de spălat vase sau cuptorul electric sunt printre cele mai bune exemple.

2. Cum îți dai seama dacă sistemul fotovoltaic nu funcționează la randament optim? Semnele pot fi scăderea producției față de zile similare sau diferențe mari între energia produsă și cea consumată. În astfel de situații, ajută să verifici configurarea sistemului fotovoltaic, să optimizezi programarea consumatorilor în funcție de orele de producție, să analizezi eventualele pierderi sau defecțiuni ale echipamentelor și, dacă este necesar, să apelezi la un specialist pentru o evaluare detaliată și soluții de eficientizare.

3. Când sunt utile bateriile de stocare pentru un prosumator? Bateriile de stocare devin extrem de utile atunci când vrei să folosești seara energia produsă în timpul zilei sau când nu reușești să îți adaptezi consumul în intervalul de producție maximă (10:00–16:00). Pentru tine, ca prosumator, asta înseamnă economii, un grad mai mare de independență și o utilizare mai eficientă a energiei pe care o produci. În plus, reduci cantitatea de energie pe care o injectezi în rețea la orele de vârf, contribuind la echilibrul comunității din care faci parte.

E util să ai în vedere că, dacă faci modificări importante la sistemul fotovoltaic, cum ar fi mărirea puterii sau adăugarea de baterii, este important să informezi și operatorul de distribuție, astfel încât totul să funcționeze optim și fără griji.

