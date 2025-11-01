(P) Zen Friday la Leroy Merlin: fiecare zi e o zi bună pentru prețuri mici

Dimineața devreme, traficul și ușile magazinelor par să se deschidă într-un ritm alert, iar oamenii aleargă după cea mai bună ofertă. Dar la Leroy Merlin Colosseum, atmosfera este diferită: lumină caldă, clienți relaxați și un sentiment de liniște care contrastează cu agitația orașului.

Costi Dragan, Lider Performanță Leroy Merlin Colosseum, explică filosofia campaniei:

„Ne dorim ca oamenii să vină liniștiți, oricând au nevoie. Nu e nevoie să se grăbească sau să stea la cozi, pentru că la prețurile mici sunt tot timpul. La Leroy Merlin, cele mai mici prețuri nu sunt doar pentru o perioadă scurtă, ci pentru fiecare zi din an. Fie că vrei să montezi o chiuvetă nouă, să schimbi un robinet, să renovezi o cameră sau să repari ceva prin casă, găsești tot ce ai nevoie la prețuri mici în fiecare zi. Prin campania Zen Friday, vrem să le reamintim clienților că pot veni cu încredere și relaxare — pentru că la noi, liniștea vine din cele mai mici prețuri, în fiecare zi.”

Campania Zen Friday se desfășoară la Leroy Merlin București Colosseum, pe Șoseaua Chitilei nr. 284, oferind clienților oportunitatea de a face cumpărături cu calm, fără stres, dar cu cele mai bune prețuri garantate.

Dată publicare: 01-11-2025 19:26



