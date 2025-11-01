(P) Zen Friday la Leroy Merlin: fiecare zi e o zi bună pentru prețuri mici

Advertoriale
01-11-2025 | 19:30
×
Codul embed a fost copiat

Într-o lume în care reducerile rapide și cozile lungi par norma, Leroy Merlin propune o altă abordare. Campania Zen Friday invită clienții să descopere prețuri mici în fiecare zi, fără stres și agitație.  

autor
Stirileprotv

Dimineața devreme, traficul și ușile magazinelor par să se deschidă într-un ritm alert, iar oamenii aleargă după cea mai bună ofertă. Dar la Leroy Merlin Colosseum, atmosfera este diferită: lumină caldă, clienți relaxați și un sentiment de liniște care contrastează cu agitația orașului.

Costi Dragan, Lider Performanță Leroy Merlin Colosseum, explică filosofia campaniei:

„Ne dorim ca oamenii să vină liniștiți, oricând au nevoie. Nu e nevoie să se grăbească sau să stea la cozi, pentru că la prețurile mici sunt tot timpul. La Leroy Merlin, cele mai mici prețuri nu sunt doar pentru o perioadă scurtă, ci pentru fiecare zi din an. Fie că vrei să montezi o chiuvetă nouă, să schimbi un robinet, să renovezi o cameră sau să repari ceva prin casă, găsești tot ce ai nevoie la prețuri mici în fiecare zi. Prin campania Zen Friday, vrem să le reamintim clienților că pot veni cu încredere și relaxare — pentru că la noi, liniștea vine din cele mai mici prețuri, în fiecare zi.”

Campania Zen Friday se desfășoară la Leroy Merlin București Colosseum, pe Șoseaua Chitilei nr. 284, oferind clienților oportunitatea de a face cumpărături cu calm, fără stres, dar cu cele mai bune prețuri garantate.

Citește și
conferinta
(P) Seria de conferințe „Be Inspired. Make it Happen”, powered by Raiffeisen Bank, a ajuns la Iași

Sursa: StirilePROTV

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 01-11-2025 19:29

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Seria de conferințe „Be Inspired. Make it Happen”, powered by Raiffeisen Bank, a ajuns la Iași
Advertoriale
(P) Seria de conferințe „Be Inspired. Make it Happen”, powered by Raiffeisen Bank, a ajuns la Iași

Pe 29 octombrie, la Hotel Internațional din Iași, antreprenorii și liderii de afaceri din regiune s-au reunit la o nouă ediție a conferinței „Be Inspired. Make it Happen”.  

(P) Cum să previi uscarea mâinilor după fiecare spălare
Advertoriale
(P) Cum să previi uscarea mâinilor după fiecare spălare

Pielea mâinilor este expusă zilnic la apă, săpun și alți factori care pot slăbi bariera naturală de protecție. Rezultatul?

(P) 5 beneficii aduse de reglementarea pieței jocurilor de noroc din România
Advertoriale
(P) 5 beneficii aduse de reglementarea pieței jocurilor de noroc din România

A trecut un deceniu de când piața jocurilor de noroc din România a fost reglementată. În ultimii zece ani, în țara noastră au mai putut activa doar operatori care beneficiază de licență din partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Recomandări
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE
Stiri externe
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE

Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.

30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început

A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.

Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Nu de aici vin știrile false”
Stiri Politice
Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Nu de aici vin știrile false”

Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Noiembrie 2025

02:05:21

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28