Pentru majoritatea elevilor, mai ales pentru cei care intră în clasa pregătitoare, buchetul de flori face parte din tradiţia acestei zile. Este un gest simplu, prin care copiii îşi expimă bucuria începerii unui nou an şcolar.

Ce flori se duc învăţătoarei sau dirigintei în prima zi de şcoală? Alegerea nu trebuie să fie una complicată. Cel mai important este ca buchetul să fie alcătuit cu flori proaspete şi să fie uşor de oferit.

Trandafiri, lisianthus sau gerbera?

Trandafirii sunt alegerea clasică și elegantă. Pentru prima zi de școală, poţi alege buchete de trandafiri în nuanțe de roz, alb, crem sau galben. Un buchet mic de trandafiri transmite apreciere și respect, fără să fie însă prea formal.

Lisianthusul, cunoscut și sub numele de eustoma, este o alegere potrivită pentru un buchet de flori delicat. Florile sale arată foarte bine atât singure, cât și în combinație cu trandafiri, hortensii sau alte flori de sezon. Este o opțiune elegantă atunci când îţi doreşti un buchet discret.

Gerbera aduce culoare și energie. Este o floare veselă, potrivită pentru atmosfera primei zile de școală, și poate fi inclusă într-un buchet colorat.

De asemenea, hortensiile sunt ideale pentru un buchet bogat, iar crizantemele, disponibile în această perioadă, pot completa foarte frumos un buchet de sezon.

Cum alegi buchetul potrivit?

În general, un buchet de flori de dimensiuni mici este cea mai practică alegere. Copilul trebuie să îl poată ține și oferi cu ușurință, iar învățătoarea va primi, cel mai probabil, foarte multe flori în acea zi.

Poți alege:

un buchet elegant în nuanțe pastel;

un buchet colorat, cu flori de sezon;

o combinație de trandafiri și lisianthus;

un buchet simplu, cu un singur tip de floare;

un aranjament floral, care poate fi așezat direct în clasă.

Ambalajul este, de asemenea, important. Un design simplu, care pune florile în valoare, este de obicei o alegere mai potrivită decât un ambalaj foarte încărcat.

Buchet sau aranjament floral?

Un buchet rămâne alegerea tradițională pentru prima zi de școală, însă un aranjament floral poate fi o alternativă practică. Dacă este realizat într-o cutie, învățătoarea nu mai trebuie să caute imediat un recipient pentru flori.

Indiferent de alegere, nu este nevoie ca buchetul să fie mare sau extravagant. Gestul contează mai mult decât dimensiunea lui, iar un buchet ales cu grijă poate transmite exact mesajul potrivit: apreciere, respect și bucuria unui nou început.

La Băiatul cu Flori, poți găsi buchete potrivite pentru prima zi de școală, de la combinații delicate de trandafiri și lisianthus până la buchete colorate.

Alege un buchet care să aducă un zâmbet și transformă prima zi de școală într-o amintire frumoasă.