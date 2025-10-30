(P) Seria de conferințe „Be Inspired. Make it Happen”, powered by Raiffeisen Bank, a ajuns la Iași

Pe 29 octombrie, la Hotel Internațional din Iași, antreprenorii și liderii de afaceri din regiune s-au reunit la o nouă ediție a conferinței „Be Inspired. Make it Happen”.

Evenimentul este organizat de Asociația B-Leader și este susținut de Raiffeisen Bank România.

Această serie de conferințe este dedicată antreprenorilor și liderilor de afaceri care conduc business-uri cu istoric în piață și care își doresc să fie mai competitivi atât la nivel local, cât și internațional.

Potrivit unui studiu comandat de Raiffeisen Bank și realizat de Query Research, 76% dintre antreprenori cred că șansa joacă un rol important în succesul în afaceri, iar 62% consideră mediul de business din România dificil. Cu toate acestea, 61% dintre respondenți rămân optimiști privind evoluția financiară a companiilor lor în următorii ani.

Seria de conferințe „Be Inspired. Make it Happen” continuă să fie o platformă de dialog și inspirație pentru antreprenorii care vor să accelereze creșterea și competitivitatea afacerilor lor.

