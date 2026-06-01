Persoanele cu vârsta de peste 18 ani sunt aşteptate şi anul acesta să îşi evalueze consumul personal de alcool la cea de-a șaptea ediție a Săptămânii Naţionale a Testării AUDIT 1-8 iunie 2026 și să primească recomandări de la specialiştii și voluntarii Asociației ALIAT pentru Sănătate Mintală. La edițiile anterioare, peste 84.000 de români au descoperit care este tiparul lor de consum și au aflat informații utile pentru sănătatea lor.

Campania va avea loc la nivel național, atât online, pe platforma www.testareaudit.ro, cât și offline, în peste 600 de locaţii din toate judeţele ţării, unde aproape 700 de evaluatori AUDIT vor oferi informaţii şi recomandări timp de o săptămână.

La baza evaluării naționale stă Testul AUDIT - cel mai de încredere instrument științific care identifică încă din fazele de început consumul riscant de alcool, dezvoltat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii și utilizat în peste 190 de țări. Conține 10 întrebări scurte, durează 5 minute, iar în urma completării lui românii vor afla cât de riscant este consumul lor de alcool.

Mai mult, Testul Audit, urmat de o intervenţie scurtă cu informații și recomandări, salvează vieţi – poate preveni 1 din 3 decese cauzate de consumul problematic de alcool, conform INSP, care arată că e nevoie de 282 de astfel de intervenţii scurte pentru a salva o viaţă în fiecare an. În plus, studiile internaționale arată că poate genera o reducere a consumului de alcool cu 20-30% în următoarele 6-12 luni.

Cei interesați să-și afle tiparul de consum pot avea parte de o astfel de intervenție atât față în față, cât și online, ambele anonime și confidențiale. Pot merge în cel mai apropiat centru de testare identificat pe harta națională din platformă și la evenimentele outdoor organizate de partenerii locali ai campaniei sau pot completa online, direct pe platforma www.testareaudit.ro, chestionarul AUDIT. În București, românii se vor putea testa în stradă timp de 4 zile, între 2-5 iunie, în cele 5 corturi ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) amplasate în zonele-cheie (Universitate, Piața Unirii, Piața Romană, Piața Obor și Dristor), unde voluntarii ASSMB și ALIAT vor fi prezenți în intervalul 13.00-16.00.

Campanie a fost lansată în 2019 și este organizată de Asociaţia ALIAT pentru Sănătate Mintală, având ca parteneri principali Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), şi în Bucureşti cu sprijinul Primăriei București, ASSMB și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB).