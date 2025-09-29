(P) Nue lansează Nue One – dispozitiv pentru ameliorarea durerilor menstruale

Advertoriale
29-09-2025 | 11:13
p

Nue, un brand creat pentru a oferi soluții sigure și eficiente pentru wellness-ul feminin, anunță lansarea Nue One, primul său dispozitiv TENS/EMS portabil, conceput pentru ameliorarea durerilor menstruale și a simptomelor PMS.

autor
Stirileprotv

De ce fost creat Nue One

3 din 4 femei suferă de dureri menstruale și, de prea multe ori, a fost tratată ca „normală”. Din acest motiv, brandul Nue și-a propus să ofere o alternativă sigură, certificată și discretă, care să aducă mai mult confort și libertate în viața de zi cu zi. Reprezentanții companiei subliniază că femeile merită soluții adaptate vieții moderne, fie că sunt la birou, acasă sau în mișcare. Nue One este răspunsul la o nevoie reală, frecvent ignorată.

Nue One folosește micro-impulsuri electrice blânde pentru a relaxa musculatura și a bloca semnalele de durere. Fiecare detaliu a fost proiectat având în minte nevoia reală de încredere și siguranță, astfel că Nue One este certificat la standardele internaționale CE și FCC. Designul discret și prietenos cu pielea îl face potrivit pentru a fi folosit zilnic, oriunde ai nevoie.

Pad-urile reutilizabile rezistă în medie 25–30 de utilizări, ceea ce face produsul ușor de întreținut și accesibil pe termen lung. În doar 15 minute, utilizatoarele pot observa primele efecte, iar sesiunile pot fi prelungite în funcție de nevoie.

Citește și
adv
(P) Lagermax Logistics România - un centru logistic de 24.000 m², deschis la Arad

Misiunea noastră

Nue nu dezvoltă doar produse, ci construiește și o comunitate. Prin programul nue One Voice, un procent din fiecare achiziție este direcționat către ONG-uri dedicate femeilor. Prin nue You, compania oferă beneficii și recompense reale clientelor sale. Brandul își propune să creeze un spațiu în care sănătatea feminină să nu mai fie un subiect tabu, ci o conversație deschisă și asumată.

Nue One este disponibil pentru precomandă pe feelnue.ro.

Sursa - Branziba

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 29-09-2025 11:06

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Lagermax Logistics România - un centru logistic de 24.000 m², deschis la Arad
Advertoriale
(P) Lagermax Logistics România - un centru logistic de 24.000 m², deschis la Arad

Lagermax Logistics România a inaugurat la Arad un centru logistic ultramodern. Investiția consolidează rețeaua europeană Lagermax, prezentă în 15 țări, și transformă Aradul într-un punct strategic pe harta transporturilor din regiune.

(P) Meditații la engleză și franceză cu Oratorica pentru: performanțe în studii și carieră
Advertoriale
(P) Meditații la engleză și franceză cu Oratorica pentru: performanțe în studii și carieră

Tot mai mulți oameni caută soluții rapide pentru a progresa la engleză și franceză.

(P) Rămâi conectat cu natura, nu cu încărcătorul. Seria HUAWEI WATCH GT 6, autonomie impresionantă și GPS ultra precis
Advertoriale
(P) Rămâi conectat cu natura, nu cu încărcătorul. Seria HUAWEI WATCH GT 6, autonomie impresionantă și GPS ultra precis

Te-ai întrebat vreodată ce lucruri spectaculoase au putea face în 21 de zile? Ai putea să înconjori Pământul cu avionul de mai multe ori, să traversezi România cu bicicleta sau să îți formezi un nou obicei sănătos.

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
Stiri externe
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial

Pro-europenii au câștigat alegerile parlamentare cruciale pentru Republica Moldova, care se străduie să rămână în afara controlului Rusiei, comentează luni presa internațională.

Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC
iBani
Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC

Cresc din nou ratele de la 1 octombrie. Indicele IRCC urcă la un nivel record, de peste 6 la sută, astfel că cei care au credit cu dobândă variabilă vor plăti mai mult.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Septembrie 2025

03:12:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28