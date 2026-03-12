(P) Ford Pro şi UniCredit Leasing lansează o ofertă pentru companii: programul RABLA şi dobândă fixă 0% la leasing financiar

Ford – liderul pieţei de vehicule comerciale din România – lansează propriul program RABLA pentru înnoirea parcurilor auto, completat de o soluţie de finanţare cu dobândă fixă 0% prin leasing financiar.

Soluţii pentru afaceri în creştere

Pentru companiile care depind de mobilitate – de la logistică şi distribuţie, la construcţii, mentenanţă sau servicii – modernizarea flotei rămâne una dintre cele mai directe căi de a creşte productivitatea. Mesajul campaniei Ford Pro este simplu: atunci când afacerea creşte, este nevoie de parteneri puternici şi de soluţii solide, care să susţină ritmul operaţional şi să reducă incertitudinile legate de costuri.

Program propriu RABLA pentru gama Transit şi Ford Ranger

Prin lansarea propriului program RABLA, Ford Pro urmăreşte să faciliteze accesul companiilor la vehicule comerciale noi, adaptate nevoilor din teren. Campania vizează întreaga gamă Transit, recunoscută pentru versatilitate şi costuri optimizate de operare, precum şi Ford Ranger, model apreciat pentru robusteţe şi capacitate, potrivit pentru activităţi cu cerinţe ridicate.

Poziţia Ford de brand numărul 1 în România pe piaţa de vehicule comerciale confirmă relevanţa mărcii în segmentul dedicat clienţilor profesionişti, într-un context în care fiabilitatea şi disponibilitatea vehiculului fac diferenţa în derularea contractelor.



