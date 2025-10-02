(P) Migrena, o boală cu impact major asupra calității vieții: 14% din populație suferă de migrenă

02-10-2025 | 14:30
La ora actuală, 14% din populația globului suferă din cauza migrenei. Migrena nu este o simplă durere de cap, ci o afecțiune complexă neurologică, prima cauză de dizabilitate la femeile tinere.

Riscul de a suferi de migrenă este de 3 ori mai mare la femei decât la bărbați, iar boala poate însoți pacienții pe tot parcursul vieții. Cel mai frecvent apar migrenele la femeile de vârstă fertilă, între 15 și 49 de ani. Deși afectează semnificativ calitatea vieții, migrena rămâne deseori nediagnosticată.

„Pacienții care se confruntă cu dureri de cap care se repetă nu trebuie să facă automedicație și să neglijeze vizita la medicul de familie. Durerile de cap puternice, persistente, care revin, pot avea multiple cauze, una dintre acestea fiind prezența migrenei. Medicul de familie poate face o primă examinare a pacientului și îl poate trimite către medicul neurolog, dacă suspectează o migrenă” a declarat dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, Vicepreședintă a Societății Naționale de Medicina Familiei .

Cauzele exacte ale migrenelor nu sunt pe deplin cunoscute, însă printre factorii care ar putea declanșa migrenele se numără stresul, modificările hormonale (precum cele din perioada menstruației), tulburările de somn schimbările de vreme, lumina puternică sau intermitentă.

Există peste 200 de tipuri de durere de cap, conform clasificării internaționale a cefaleelor, distribuite în trei mari categorii: cefalee primare (fără o cauză lezională cerebrală demonstrată), secundare și nevralgii.

Migrena este o boală neurologică care se manifestă prin episoade repetate de cefalee severă, unilaterală, pulsatilă, cu durata de 4 până la 72 ore, asociată cu simptome vegetative precum greață și vărsătură, cu sensibilitate la lumină și zgomot. Este o boala dizabilitantă, cu un impact semnificativ asupra vieții pacienților, care determină costuri mari prin absenteism sau randament redus la locul de muncă. La ora actuală, după 40 ani de eforturi de cercetare, există noi clase de medicamente care pot ameliora migrena și îmbunătăți calitatea vieții pacienților cu migrenă. a declarat dr. Adina Roceanu, medic primar neurolog, Președintă a Headache Society din România.

Pentru a veni în sprijinul pacienților cu migrenă, campania educațională ”Recunoaște migrena”, realizată cu sprijinul Societății Naționale a Medicilor de Familie, Headache Society și Asociației pentru Sănătatea Creierului, vine cu informații complete despre migrene și importanța vizitei la medicul neurolog pentru un diagnostic corect și la timp.

Migrena continuă să fie subestimată și tratată insuficient, lăsând mulți pacienți fără acces la tratament adecvat. Știm că în România poate dura până la 1,5 ani ca un pacient cu migrenă să ajungă la un neurolog. La Organon, credem că programele de conștientizare și educație sunt primii pași spre schimbare. Cu cât mai mulți oameni înțeleg adevăratul impact al migrenei, cu atât devine mai ușor să combatem concepțiile greșite, să recunoaștem simptomele mai devreme și să căutăm ajutor medical. Prin educarea atât a pacienților, cât și specialistilor din domeniul sănătăţii, putem scurta lungul drum către diagnostic și asigura accesul la tratament mult mai devreme”, a adăugat Okan Isikci, Managing Director, Organon Europa de Est și Israel.

Mai multe informații despre importanța diagnosticării migrenei pot fi accesate pe site-ul campaniei www.recunoastemigrena.ro!

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) are drept scop crearea și dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, științific, legislativ, juridic, și promovarea intereselor economice, pentru dezvoltarea unor raporturi instituționalizate cu autoritățile publice, cu alte organizații similare din țară și străinătate, cu societatea civilă, pentru realizarea de activități și inițiative care promovează dezvoltarea şi afirmarea specialității de medicina familiei.

Headache Society, membră a EMHA (European Migraine and Headache Alliance), este o asociație non-guvernamentală, non-profit, a pacienților cu cefalee și a cadrelor medicale, având drept scop creșterea gradului de educație medicală în domeniul cefaleei și algiilor faciale, propunându-și să faciliteze accesul pacienților cu cefalee și algii faciale la tratamente moderne.

Asociația pentru Sănătatea Creierului este o organizație non-profit dedicată educației pentru sănătate, prevenției bolilor și promovării unui stil de viață sănătos. Prin campanii naționale, proiecte internaționale și inițiative de sănătate publică, Asociația pentru Sănătatea Creierului sprijină depistarea timpurie a afecțiunilor, prevenția activă și managementul eficient al bolilor. Organizația colaborează cu experți, instituții și comunități pentru a crește nivelul de conștientizare și pentru a facilita accesul la informații și soluții de sănătate moderne.

Despre Organon

Pentru mai multe detalii: Organon Biosciences S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, str. Aviator Popisteanu nr. 54A, clădirea nr. 2, etajul 3, birourile 306 și 307, adresă de e-mail: [email protected], număr de telefon: + 40 21 527 29 90.

 

Dată publicare: 02-10-2025 14:13

