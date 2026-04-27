(P) Mesajul „Pur și simplu mulțumesc!” cucerește România

În aceste vremuri, orice gest optimist este binevenit, chiar dacă este anonim. În multe orașe din țară a apărut un mesaj inedit: „Pur și simplu, mulțumesc!”.

Pe rețelele sociale, mesajul a inspirat o ștafetă a mulțumirilor, în care oamenii mulțumesc cuiva drag sau chiar unui necunoscut.



Cei care primesc mulțumirile postează la rândul lor și îi invită și pe alții să continue, folosind hashtagul #pursisimplumultumesc.

Românii au nevoie de cât mai multe gesturi frumoase, așa că tuturor celor care transmit astfel de mesaje: pur și simplu, mulțumim!

