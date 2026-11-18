Primele luni din an vin cu o simbolistică specială: “luna iubirii” cu Valentine’s Day şi Dragobete apoi începutul de primăvară cu 1 şi 8 martie.

În această perioadă, interiorul locaţiilor devine centrul întregii experienţe.

La WOW Hambar, contrastul dintre frigul de afară și căldura lemnului din interior, completat de lumina ambientală și decorul rustic-chic, creează cadrul ideal pentru o nuntă de poveste.

Atmosfera devine caldă, elegantă și relaxată, departe de agitația specifică nunților organizate în plin sezon.

WOW Hambar: Eleganță rustică și servicii premium

Situat în Domnești, la doar 15 minute de București, WOW Hambar este mai mult decât o simplă locație pentru nunţi.

Spațiul este rezultatul unei viziuni semnate de Carmen Ioniță, desemnată Best Event Planner 2024, iar fiecare eveniment beneficiază de experiența echipei sale de profesionişti We Do WOW Events.

Designul rustic-chic al hambarului oferă un decor spectaculos pentru nunți organizate la interior, fără ca mirii să fie nevoiți să investească în transformarea spațiului.

Facilități premium și expertiză inclusă:

Wedding Planner gratuit: Pentru nunțile organizate aici, coordonarea profesionistă este inclusă, ajutând mirii să scape de stresul planificării.

Capacitate versatilă: Locația poate găzdui între 60 și 250 de invitați, păstrând o atmosferă plăcută și intimă.

Estetică atemporală: hambarul impresionează prin lemn, texturi naturale și un decor care arată impecabil în orice sezon.

În extrasezon, unul dintre cele mai importante avantaje este libertatea de alegere.

Datele dorite pentru nuntă sunt ușor de găsit, inclusiv sâmbetele, iar mirii au mai multe opțiuni în ceea ce privește organizarea evenimentului.

De asemenea, fotografii, floriştii, artiștii și alți furnizori pot avea o disponibilitate mai mare și mai mult timp pentru a se concentra asupra fiecărui detaliu.

Eficiența bugetară: Valoare adăugată, nu doar costuri reduse

Alegerea unei nunți în extrasezon poate reprezenta și o decizie avantajoasă pentru bugetul alocat.

Tariful special de 79 EUR pe meniu, în cadrul ofertei Last Minute pentru ultimele date disponibile în 2026, nu presupune un compromis în ceea ce privește calitatea, ci oferă posibilitatea unei organizări mai eficiente.

Fondurile economisite pot fi investite în divertisment, decoruri florale spectaculoase sau alte detalii personalizate.

În plus, aceste servicii pot fi mai ușor de rezervat în această perioadă.

Experiența culinară și confortul invitaților

Gastronomia la WOW Hambar completează experiența evenimentului prin preparate pregătite special pentru eveniment.

Cununia

Chiar și în sezonul rece, cununia civilă organizată pe pontonul de pe lac poate oferi un decor natural spectaculos, mai ales la apus.

Dacă vremea este prea rece, cununia poate fi mutată la interior, într-un spațiu amenajat cu același rafinament rustic.

O nuntă organizată în extrasezon la WOW Hambar înseamnă mai multă libertate în alegerea datei, mai multă disponibilitate din partea furnizorilor și posibilitatea de a crea un eveniment personalizat, într-un decor cald și primitor.

Este o alegere potrivită pentru cuplurile care își doresc o experiență relaxată și o zi a nunții construită în jurul propriilor dorințe.