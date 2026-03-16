Colaborarea aduce împreună două universuri construite în jurul energiei și al momentelor de pauză – filosofia „Have a break” și dinamica unui pit stop din Formula 1®. Consumatorii pot descoperi produse inspirate de lumea curselor, dar și șansa de a câștiga o experiență VIP la unul dintre cele mai spectaculoase circuite din calendarul Formula 1®- Spa, Belgia. Despre această inițiativă am discutat cu Cristiana Borșaru, Senior Brand Manager KitKat®, Nestlé România.

KitKat® devine ciocolata oficială la Formula 1®. Cum se leagă filozofia brandului de universul curselor?

Conexiunea este mai naturală decât pare la prima vedere. În Formula 1®, pit stopul este un moment scurt, dar esențial. Echipa intervine imediat, iar mașina revine pe circuit mai rapidă. Același principiu se aplică și în viața de zi cu zi — în ritmul alert în care trăim, oamenii au nevoie de pauze pentru a-și recăpăta energia și claritatea.

Parteneriatul KitKat® x Formula 1® pune exact această paralelă în centrul mesajului: pit-stop pentru mașini, pauze pentru oameni.

Cum se reflectă acest parteneriat global pentru consumatorii din România?

În 2026 vom avea o serie de lansări și activări inspirate din universul Formula 1®. Una dintre cele mai interesante noutăți sunt produsele ediție limitată în formă de monopost, realizate din ciocolată cu lapte, cereale crocante și bucățele de napolitană. Le puteți găsi în două formate: 29g sau punga de 66g perfectă pentru a fi împărțită.

De asemenea, am lansat și o ediție limitată de Chunky Caramel, cu un efect marmorat inspirat din dinamica și energia curselor. În paralel, o parte din portofoliul nostru are ambalaje speciale dedicate colaborării cu Formula 1®.

Ce oportunități aduce campania pentru fanii Formula 1®?

În România, colaborarea KitKat® x Formula 1® va fi susținută printr-o serie de activări locale menite să aducă energia competiției și importanța pauzelor cât mai aproape de oameni.

Un element important al activării din România va fi concursul național care se va derula între 02 martie și 26 aprilie. 8 săptămâni intense transformate într-o campanie dedicată fanilor KitKat® și iubitorilor de motorsport. Concursul va oferi consumatorilor șansa de a câștiga una din cele 3 experiențe duble VIP la cursa din Spa, Belgia. Experiența include transport, cazare și bilete Paddock Club™ pentru toate cele 3 zile ale cursei (17-19 iulie 2026). Mai mult, vor fi și 500 de premii instant pe toata perioada campaniei cu produse oficiale personalizate Formula 1® si KitKat®.

Într-o lume în care suntem mereu conectați, mai avem timp pentru pauze?

Cred că tocmai de aceea sunt mai importante ca niciodată. Într-un program plin, pauzele devin momentele în care ne resetăm și ne recăpătăm energia.

Mesajul KitKat® a fost întotdeauna despre aceste momente simple, dar valoroase – acele pauze mici care ne ajută să continuăm „cursa” zilnică cu mai multă energie.

Există și studii care arată că pauzele scurte, de aproximativ 10 minute, pot contribui la creșterea nivelului de energie și la reducerea oboselii la locul de muncă. În același timp, pauzele mai lungi sunt importante pentru refacere după activități cognitive intense. De aceea, aceste mici momente de respiro devin tot mai relevante în programul zilnic.

Cum arată astăzi categoria de snacking și rolul gustărilor în rutina zilnică?

Gustările au devenit sinonime cu pauzele pentru că reflectă felul în care ritmul nostru de viață s-a schimbat radical. Trăim într-o lume în care lucrăm într-un flux continuu, cu tranziții rapide între întâlniri, mesaje, notificări și task-uri. Pauzele lungi, bine definite, au fost înlocuite de micro‑pauze, scurte și spontane, în care oamenii caută un moment de deconectare rapidă. Aici intră în scenă gustările on‑the‑go — ușor de consumat, portabile, simple și satisfăcătoare.