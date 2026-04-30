Noua inițiativă vine ca răspuns la provocările reale cu care se confruntă generațiile tinere pe piața muncii, într-un context în care lipsa experienței este percepută drept principal obstacol în alegerea unei cariere.

Kari Era funcționează ca un asistent digital accesibil prin WhatsApp, oferind utilizatorilor informații și ghidare într-un format simplu și interactiv. Tinerii pot astfel să își exploreze opțiunile profesionale și să ia decizii informate, într-un mod adaptat comportamentului lor digital.

„Prin Kari, ne-am dorit să fim mai aproape de tineri, ca partener în orientarea lor profesională. Este un instrument care nu oferă doar răspunsuri, ci îi ajută să înțeleagă opțiunile și să ia decizii informate, totul printr-o conversație simplă pe WhatsApp”, a declarat Estera Anghelescu, Director Recrutare & Employer Branding la Kaufland România.