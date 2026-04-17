(P) Jidvei aduce spiritul românesc la Festivalul de Carte de la Paris, sub cupola Grand Palais.

Între 17 şi 19 aprilie 2026, Jidvei devine vinul oficial al României la cel mai important festival literar al Franței, Festival du Livre de la Paris , cu colecția SPIRIT - omagiu adus creativității româneşti pe o mare scenă culturală a Europei.

Sub cupola spectaculoasă a Grand Palais, unul dintre cele mai emblematice edificii culturale ale Parisului, literatura capătă, an de an, o energie aparte. Între 17 şi 19 aprilie 2026, Festivalul de Carte de la Paris readuce în prim-plan bucuria lecturii, dialogul dintre culturi şi întâlnirile care dau sens poveştilor, într-o ediție inedită dedicată temei călătoriei. Jidvei este prezent alături de România în acest peisaj literar vibrant, ca partener al prezenței româneşti şi ca punte între iubitorii de cuvinte şi cei de poveşti - iar SPIRIT este, firesc, vinul acestei întâlniri.

Cătălin Striblea, Radu Paraschivescu, Ioana Nicolae, Ioana Bivolaru (Ambasador al României în Franța), Mircea Cărtărescu, Doina Marin (Director ICR Paris). Festival du Livre Paris 2026 - Jidvei Spirit | Foto: Nicolae Anghel România, dincolo de frontiere, un teritoriu încă nedescoperit Ca în fiecare an, România este prezentă la festival printr-un program amplu organizat de Institutul Cultural Român de la Paris şi Centrul Naţional al Cărţii, în parteneriat cu Ambasada României la Paris, Ambasada Republicii Moldova în Franţa şi Consulatul General al României la Paris. Sub motto-ul „Roumanie, par-delà les frontières | Un territoire toujours a decouvrir”/ „România, dincolo de frontiere | Un teritoriu încă de descoperit” standul naţional (NC32) devine un spaţiu viu al întâlnirilor dintre autori şi public. Vizitatorii pot descoperi peste 60 de volume ale autorilor români traduse în franceză, dar și peste 60 de titluri în limba română, reunind 19 edituri, și pot interacționa direct cu 21 de autori prezenți pentru sesiuni de autografe. Ediția din acest an găzduiește peste 1.500 de autori, 450 de edituri și 14 țări. Printre scriitorii români prezenţi se numără Mircea Cărtărescu, Matei Vişniec, Gabriela Adameşteanu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Daniela Rațiu, Radu Găvan, Elise Wilk, Adrian Voicu, Doina Lemny, Estelle Cantala, Iulia Dondorici, Ecaterina Paraschiv şi mulţi alţii, voci care confirmă vitalitatea literaturii române contemporane pe scena europeană.

Estelle Cantala. Festival du Livre Paris 2026 - Jidvei Spirit | Foto: Nicolae Anghel “Prezența României la Salonul Cărții de la Paris este o conjugare de substanță între excelența agendei noastre de diplomație culturală și susținerea dimensiunii economice și antreprenoriale a României în mediul internațional. Cu un program de anvergură, standul nostru marchează un succes contemporan prin care literatura română își găsește un ecou extraordinar în Franța, fiind totodată semnul unei tradiții reînnoite, o punte vie în timp, între două culturi a căror înrudire de spirit este profundă și îmbogățită cu fiecare generație” - Ioana Bivolaru, Ambasadoarea României în Franța Vin la poveşti - Jurnalul de la Grand Palais Jidvei continuă seria „Vin la poveşti. Spiritul românesc în dialog cu lumea” cu o prezență specială în inima festivalului: un jurnal în timp real, desfășurat pe pagina de Instagram Jidvei Romania, în care Radu Paraschivescu şi Cătălin Striblea vor documenta cele trei zile de festival: întâlniri cu autori, atmosfera standului românesc, momente din culisele unuia dintre cele mai mari evenimente literare europene. Cei doi jurnaliști vor realiza și o ediție specială a podcastului Vorbitorincii, găzduită în biblioteca Ovală de către Ambasada României la Paris - un partener de tradiție pentru proiectele culturale românești de impact în Franța. Înregistrarea va avea loc în Palatul Béhague - reședința istorică a ambasadei, un edificiu Belle Époque din inima Parisului, a cărui bibliotecă a găzduit de-a lungul deceniilor unele dintre cele mai rafinate întâlniri culturale și diplomatice ale capitalei franceze. O conversație înregistrată la Paris, în inima acestui weekend literar, care devine ea însăși o călătorie prin idei, cuvinte şi poveşti.

Ioana Nicolae, Ioana Bivolaru (Ambasador al României în Franța), Lorina Bălteanu (Ambasador Rep Moldova în Franța). Festival du Livre Paris 2026 - Jidvei Spirit | Foto: Nicolae Anghel „Vorbitorincii sunt o casă pentru cărți încă de la apariția podcastului. Avem o rubrică permanentă de carte, iar cei mai importanți scriitori români ne-au fost invitați. De multe ori trăiesc cu impresia că acest podcast își are structura legată de carte. Povestim ce citim, vedem lectura ca o mare valoare și ca un important stâlp social. Mi se pare firesc, așadar, să facem un episod de la unul dintre cele mai mari saloane de carte din lume. Și, desigur, invitații noștri să fie marile voci ale literaturii române sau scriitori care și-au găsit inspirația în România. Și, da, pentru cine a urmărit Vorbitorincii, este normal ca aceste cărți să fie povestite la un pahar de vin. De asta mulțumesc Jidvei pentru că susține lectura, dar și că ne păstrează lumea pe care o iubim.” - Cătălin Striblea SPIRIT, acolo unde gustul întâlneşte cultura În centrul acestui context cultural, profund european, Jidvei aduce colecția SPIRIT: un omagiu adus spiritului şi creativității româneşti, un gest prin care vinul devine limbaj cultural, semnătură, reper. SPIRIT este o colecție de vinuri premium, o reverență adusă identității româneşti, ancorată în inima Transilvaniei, pe un pământ care rodeşte vița-de-vie de peste opt secole.

Colecția SPIRITJidvei: SPIRIT Fetească Regală, SPIRIT Chardonnay și SPIRIT Rose Colecția reunește vinuri maturate cu grijă în butoaie din stejar bătrân, lucrate manual de meșteri locali, cu etichete ce poartă simboluri locale „cusute cu rost”, inspirate din bogăția naturală și moștenirea culturală a ținutului. Strugurii sunt culeși manual de pe văile Târnavelor, acolo unde ceața matinală creează un microclimat unic, favorizând coacerea lentă și păstrând prospețimea tipică terroir-ului Jidvei. SPIRIT Fetească Regală, SPIRIT Chardonnay și SPIRIT Rose formează o familie de vinuri cu caracter distinct şi recunoaştere internațională. Fiecare sticlă spune aceeaşi poveste: Transilvania poate sta cu demnitate la aceeaşi masă cu marile vinuri ale lumii. Cultura românească, cel mai bun ambasador al nostru O marcă românească nu poate exista în afara culturii din care s-a născut. Fiecare eveniment cultural la care Jidvei este prezent este o dovadă că România are ceva de spus şi că merită să fie ascultată. „Pentru Jidvei, a fi prezent la Festival du Livre de la Paris face parte din identitatea noastră. Credem că un brand românesc care a ajuns pe scenele Europei are și responsabilitatea de a deschide uși pentru cultura din care s-a născut. Literatura, vinul, muzica, arta, toate vorbesc despre aceeași Românie. Noi alegem să fim acolo unde se spun povești care contează. Am învățat, de-a lungul anilor, că vinul și cultura au ceva esențial în comun: ambele au nevoie de timp, de răbdare și de oameni care să creadă în ele înainte ca lumea să le descopere.” - Ana Necșulescu, Director de Comunicare Jidvei __ Colecția SPIRIT va fi prezentă la Gala de Deschidere a festivalului (16 aprilie) şi la evenimentele din zilele de 17 şi 18 aprilie 2026. __ Jurnalul „Vin la poveşti. Spiritul românesc în dialog cu lumea” poate fi urmărit pe pagina de Instagram Jidvei Romania. __ Despre Jidvei Cu peste 1.000 de medalii internaționale şi o poziție în Top 100 producători globali de vinuri şi distilate premium, Jidvei confirmă că România este şi va rămâne Ţara Vinului, atât acasă, cât şi pe scena europeană. Brandul reuneşte tradiția vitivinicolă de peste 75 de ani cu inovația tehnologică şi expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale şi diplomatice europene: de la Centrul Pompidou din Paris şi Teatrul La Fenice din Veneția, până la Festivalul de Film de la Cannes. Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) şi deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa, 2.500 ha în inima Transilvaniei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , Dată publicare:







Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.