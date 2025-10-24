(P) Funcții și performanțe : HUAWEI MatePad 12 X și stylus-ul M-Pencil Pro aduc munca și hobby-urile creative într-o tabletă

Să jonglezi cu o mulțime de lucruri de făcut în aceeași zi pare să fie noul normal – nu doar pentru tine, ci și pentru mulți alții care au un job solicitant ori sunt studenți și vor să-și păstreze timp pentru hobby-uri sau proiecte personale.

Dimineața începe cu call-uri și planificări, apoi urmează munca, prânzul poate că te găsește într-un moment de inspirație, iar seara ți-o dedici ție printr-un moment creativ. Vrei să dai randament și să te poți bucura ușor de toate, însă faptul că te împarți între laptop, telefon și agendă atunci când lucrezi sau creezi s-ar putea să-ți pună bețe în roate. Nu-i așa că ar fi mai simplu să le ai pe toate pe un singur dispozitiv pe care să-l iei cu tine oriunde, oricând?

Dacă te-ai gândit deja că răspunsul poate fi o tabletă, ar trebui să afli mai multe despre noua HUAWEI MatePad 12 X. Recent lansată de HUAWEI, împreună cu stylus-ul M-Pencil Pro îți arată cât de ușor devine să fii productiv și creativ în același timp, păstrându-ți toate proiectele pe o tabletă ce cântărește doar 555 de grame. Unde o găsești? Te așteaptă pe HUAWEI Store și la partenerii autorizați ai brandului în România.

Paper Matte Display ultra-clar: noul ecran pentru confort vizual crescut și calitate impresionantă a imaginilor

Te întrebi de ce ai înlocui alte ecrane tot cu un ecran, dacă vorbim de citit, luat notițe sau desenat? Răspunsul e simplu: MatePad 12 X nu vine cu un ecran obișnuit, ci cu unul care schimbă regulile jocului din mai multe puncte de vedere. Un lucru e sigur: va fi o plăcere să transformi tableta în partenerul tău de lucru de zi cu zi. Paper Matte Display ultra-clar este noul ecran care îți protejează vederea mai ales în utilizările prelungite, datorită sistemului intern de difuzie pe mai multe straturi.

Oricât de mult ai folosi tableta, confortul vizual este maxim datorită faptului că ecranul folosește o tehnologie de gravare nanometrică ce reduce reflexiile cu până la 50% (față de versiunea anterioară). Mai mult decât atât, luminozitatea se ajustează automat în funcție de mediul în care folosești tableta, ajungând până la 1000 de niți – deci e la fel de ușor să citești, să scrii sau să desenezi afară, în lumina soarelui, cum e când faci toate acestea în birou.

Ca să simți cu adevărat avantajele unei tablete ai nevoie să o poți lua cu tine oriunde, fără să fie incomod, dar, în același timp, portabilitatea să nu însemne un compromis de la funcționalitate. De aceea, ecranul de 12 inch al lui HUAWEI MatePad 12 X, cu o rezoluție 2.8K, îți permite să faci multitasking între mai multe ferestre și să vezi totul pe tabletă la o super calitate. La acestea se adaugă rata de reîmprospătare a ecranului de 144 Hz, ceea ce înseamnă că răspunsul e instant la orice atingere sau comandă.

Navighezi, scrii și desenezi ca un profesionist cu M-Pencil Pro, un aliat pentru creativitate

Dacă tot vorbim de un ecran care se simte altfel, în completarea experienței vine și M-Pencil Pro, noul stylus care îți arată ce înseamnă tehnologiile de ultimă generație. Cum ar fi ca atunci când scrii sau desenezi pe tabletă să simți că faci asta ca pe hârtie? M-Pencil Pro îți oferă această experiență autentică, redând cu fidelitate senzația. La asta contribuie și cele 16.384 de niveluri de sensibilitate la presiune: fiecare variație de intensitate este surprinsă cu acuratețe, de la o atingere ușoară până la o apăsare fermă.

M-Pencil Pro e pregătit pentru orice scenariu în care vrei să îl folosești, prin cele trei vârfuri interschimbabile: ai unul pentru scrierea obișnuită, unul special pentru scrisul cu font mic și unul special pentru pictură. În același timp, gesturile inteligente pe care le faci cu ajutorul M-Pencil Pro fac interacțiunea mult mai fluidă: printr-o simplă ciupire poți accesa meniul radial în diferite aplicații, rotirea stylus-ului imită mișcarea reală a unei pensule, iar dublul tap pe capătul superior te ajută să comuți rapid între diverse funcții.

Productivitate la fel ca pe un PC? MatePad 12 X îți arată ce înseamnă să fii eficient în creativitate

Poate te gândești că e imposibil să înlocuiești laptopul sau PC-ul cu o tabletă pentru task-urile tale sau ideile creative pe care vrei să le pui în practică. MatePad 12 X îți dovedește contrariul, prin funcționalități și aplicații care îți permit să ai tot ce-ți trebuie la un loc.

Cei pasionați de conținut vizual vor aprecia la maximum potențialul tabletei atunci când descoperă Wondershare Filmora, aplicația care aduce performanța unui software de editare video de pe desktop direct pe tabletă. Astfel, aceasta devine un studio de montaj portabil, gata să livreze performanță.

Pentru cei care preferă să dea formă ideilor prin scris sau desen, HUAWEI Notes și GoPaint sunt aliații perfecți. În HUAWEI Notes, luarea notițelor devine un proces natural datorită M-Pencil Pro. Poți schimba culorile și fonturile printr-o simplă ciupire a stylus-ului, iar cu ajutorul AI, textul devine mai clar și mai ușor de parcurs. Personalizarea e nelimitată: de la fundaluri și stickere, până la coperți inspirate pe care le găsești în Resource Center, iar funcția Split Screen îți permite să lucrezi pe două pagini simultan, crescând eficiența.

Când treci în registrul artistic, aplicația GoPaint oferă libertate deplină de expresie. Gestul de rotire a stylus-ului redă fidel mișcarea unei pensule reale, iar pensulele 3D pentru ulei reproduc textura autentică a picturilor tradiționale. Cu funcția de animație, poți aduce la viață orice desen, transformând o simplă ilustrație într-o poveste vizuală dinamică.

Niciun compromis între design și performanță

Când vine vorba despre o tabletă, nu ar trebui să alegi între performanță la nivel înalt și un design modern și atrăgător, pentru că vrei ca device-ul pe care îl iei cu tine peste tot să te reprezinte. Carcasa metalică din aliaj de aluminiu îi oferă un aer premium, iar strălucirea perlată obținută printr-un proces profesional de e-coating inspiră rafinament pur. La asta contribuie și cele două nuanțe disponibile ale carcasei: verdele elegant Greenery și White, un alb clasic potrivit pentru oricine.

La capitolul durabilitate, tableta nu dezamăgește, ci îmbină rezistența și estetica, dar și portabilitatea, având în vedere că are doar 5.9 mm grosime și cântărește 555 de grame.

În ciuda dimensiunilor, bateria rămâne una puternică, pe care te poți baza: are o capacitate de 10.100 mAh și permite până la 14 ore de redare video locală, 12 ore de navigare pe internet sau 8 ore de învățare intensivă.

Alege HUAWEI MatePad 12 X de pe HUAWEI Store

Dacă răspunde nevoilor tale, poți descoperi noua tabletă HUAWEI MatePad 12 X pe HUAWEI Store, magazinul online oficial al brandului în România, la prețul de 3.299 lei, cu tastatura Smart Magnetic Keyboard inclusă. Pachetul devine complet odată cu stylus-ul HUAWEI M-Pencil Pro, oferit gratuit la achiziție. În plus, beneficiezi de serviciul HUAWEI Screen Protection gratuit timp de un an și primești 10x puncte HUAWEI Store.

24-10-2025 10:51



