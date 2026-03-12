Război în Iran, ziua 13. Iranienii au început să incendieze petroliere; O bază militară italiană a fost bombardată
Război în Iran, ziua 13. Iranienii au început să incendieze petroliere; O bază militară italiană a fost bombardată

(P) Ford Pro şi UniCredit Leasing lansează o ofertă pentru companii: programul RABLA şi dobândă fixă 0% la leasing financiar

Ford ranger phev p703 1920x1080 1

Într-un climat economic în care eficienţa operaţională şi predictibilitatea costurilor cântăresc tot mai mult în deciziile de investiţii, Ford Pro şi UniCredit Leasing anunţă un demers comun de susţinere a mediului de business din România. 

Ford – liderul pieţei de vehicule comerciale din România – lansează propriul program RABLA pentru înnoirea parcurilor auto, completat de o soluţie de finanţare cu dobândă fixă 0% prin leasing financiar.

Soluţii pentru afaceri în creştere

Pentru companiile care depind de mobilitate – de la logistică şi distribuţie, la construcţii, mentenanţă sau servicii – modernizarea flotei rămâne una dintre cele mai directe căi de a creşte productivitatea. Mesajul campaniei Ford Pro este simplu: atunci când afacerea creşte, este nevoie de parteneri puternici şi de soluţii solide, care să susţină ritmul operaţional şi să reducă incertitudinile legate de costuri.

Program propriu RABLA pentru gama Transit şi Ford Ranger

Prin lansarea propriului program RABLA, Ford Pro urmăreşte să faciliteze accesul companiilor la vehicule comerciale noi, adaptate nevoilor din teren. Campania vizează întreaga gamă Transit, recunoscută pentru versatilitate şi costuri optimizate de operare, precum şi Ford Ranger, model apreciat pentru robusteţe şi capacitate, potrivit pentru activităţi cu cerinţe ridicate.

Poziţia Ford de brand numărul 1 în România pe piaţa de vehicule comerciale confirmă relevanţa mărcii în segmentul dedicat clienţilor profesionişti, într-un context în care fiabilitatea şi disponibilitatea vehiculului fac diferenţa în derularea contractelor.

Dobândă fixă 0% prin UniCredit Leasing

Componenta de finanţare este un element-cheie al campaniei. Într-o perioadă în care dobânzile pot influenţa semnificativ costul total al investiţiei, stabilitatea devine un avantaj competitiv. Prin parteneriatul cu UniCredit Leasing – Compania de leasing#1 din Romania, clienţii Ford Pro pot beneficia de dobândă fixă 0% la leasing financiar, o soluţie care susţine planificarea bugetară şi oferă companiilor mai multă claritate asupra costurilor.

Un demers comun pentru economia României

Ford şi UniCredit Leasing poziţionează această colaborare ca pe un angajament de susţinere a dezvoltării economice, prin facilitarea accesului la tehnologie auto modernă şi la instrumente de finanţare avantajoase. Pentru firmele româneşti, un parc auto actualizat poate însemna timpi mai buni de livrare, eficienţă crescută şi o capacitate mai mare de a răspunde cererii.

Disponibilitate

Oferta este disponibilă în reţeaua naţională de dealeri Ford Pro, unde consultanţii pot oferi detalii despre programul propriu RABLA, condiţiile de eligibilitate şi opţiunile de finanţare prin UniCredit Leasing.

Pentru informaţii complete şi termeni şi condiţii, descoperiți aici oferta: Promoții Ford Pentru Vehicule Comerciale | Ford RO

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Te-ai întrebat vreodată cum poți transforma o sală de așteptare mică într-un spațiu confortabil și eficient? 

