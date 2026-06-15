Participanții au explorat universurile GLOW, GROW și GLAM prin workshop-uri, activări interactive și experiențe dezvoltate împreună cu experți și brandurile preferate.

Ce v-ați propus prin organizarea Find Your Beauty by dm?

„Ne-am dorit să creăm un spațiu în care comunitățile de beauty să se întâlnească, să descopere lucruri noi și să se inspire reciproc. Find Your Beauty este despre autenticitate și, mai ales, despre libertatea fiecăruia de a explora frumusețea în propriul stil.”

De la skincare și parfumuri, până la make-up, styling și activități creative, evenimentul a oferit timp de trei zile oportunități de testare și inspirație.

Participanții au putut intra inclusiv în culisele studioului dmLIVE, de unde au fost transmise ediții speciale ale emisiunii.